Итальянские депутаты уже раскритиковали его за такую любезность с посланником Кремля.

Заместитель итальянского премьер-министра Маттео Сальвини объяснил, почему пожал руку российскому послу в Италии Алексею Парамонову во время одного из дипломатических мероприятий.

Издание RaiNews отметило, что рукопожатие Сальвини и Парамонова вызвало бурную реакцию среди итальянцев. Поэтому вице-премьер решил прокомментировать ситуацию.

Он пояснил, что на мероприятии было много дипломатов из разных стран и все они здоровались друг с другом, поэтому и он решил поздороваться.

"Я поздоровался с российским послом, но также с испанским послом и многими другими... как это и должно быть, если ты хочешь иметь хорошие отношения и если тебе важен диалог", - оправдался Сальвини.

Он также отметил, что "предпочитает рукопожатие, а не сердитый взгляд".

"Если же, с другой стороны, вы только говорите о войне и вербуете солдат, чтобы отправить их на смерть на фронт... это не моя цель, и не думаю, что это цель кого-либо", - расплывчато высказался итальянский чиновник.

Ряд оппозиционных депутатов раскритиковали такой жест Сальвини и обвинили его в том, что он "не нашел ничего лучше чем быть приветливым с российским послом".

"Было бы интересно узнать, что думает Джорджа Мелони о поведении своего подчиненного... Наша страна осуждает режим Кремля, и такая двусмысленность вредит и без того низкой кредитоспособности Италии на международной арене", - прокомментировал лидер Демократической партии в Сенате Франческо Бочча.

Другие выходки Сальвини и его любовь к РФ

В конце лета вице-премьер Италии набросился на французского президента Эммануэля Макрона из-за идеи с отправкой миротворцев в Украину.

После этой выходки МИД Франции вызвал итальянского посла для объяснений. Тогда французы попросили итальянского посла напомнить Сальвини, что его "высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между двумя странами, а также недавним событиям, которые выявили сильное сближение позиций, особенно в отношении неизменной поддержки Украины".

В 2014 году Сальвини поддержал аннексию Крыма Россией и даже фотографировался в майке с изображением российского диктатора Владимира Путина на фоне Красной площади.

