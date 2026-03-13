Загоняют агрессора в цугцванг: 'Фламинго' становятся реальной проблемой для РФ, – Forbes

Теперь россиянам придётся выбирать, что прикрывать системами ПВО – войска на фронте или военные заводы в тылу.

Украинские крылатые ракеты "Фламинго" становятся реальной проблемой для России. Несмотря на то, что они предназначены для поражения военных объектов в глубоком тылу, их активное применение Вооруженными силами Украины напрямую скажется на ситуации на фронте, пишет Forbes.

Хотя о первых запусках "Фламинго" украинский Генштаб заявлял еще осенью, только в этом году их применение стало действительно заметным. Автор публикации, в частности, упоминает скоординированный ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Фламинго" по целям глубоко внутри оккупированной и российской территории 20 февраля, в частности по Воткинскому ракетному заводу в Удмуртии.

Анализируя статистику запусков "Фламинго", Forbes констатирует три общие тенденции в отношении этого вида оружия:

Видео дня

размер залпа увеличился с одиночных до скоординированных пусков четырех-шести ракет;

расстояние до цели увеличилось от первых ударов по оккупированному Крыму до глубоко тыловых районов РФ в последнем залпе;

эффективность ракеты, похоже, улучшается, поскольку теперь ей удается прорывать противовоздушную оборону России.

Автор публикации считает, что "Фламинго" как технология достигла порога "операционной жизнеспособности", и теперь Украина, вероятно, расширит ее производство. Последствия для России могут оказаться крайне неприятными.

Российский тыл на глубину в тысячу километров теперь перестает быть относительно безопасным. До сих пор Россия полагалась на расстояние как на естественную защиту от украинских атак и направляла почти все имеющиеся системы ПВО на фронт для прикрытия войск. Но теперь, с появлением в ВСУ чего-то действительно мощного, в отличие от слабосильных дронов, россиянам придется выбирать: либо снимать с фронта и без того уже дефицитные зенитно-ракетные комплексы и отправлять их в тыл для прикрытия стратегических объектов, либо же оставить тыл беззащитным перед новой угрозой.

Кроме того, как отмечает автор публикации, теперь Силам обороны станет легче прорывать российскую ПВО в целом и делать то, что делает сама Россия – наносить комбинированные ракетно-дроновые удары, для которых ранее украинцам не хватало ракетной компоненты.

"В сфере стратегических ударов Россия с самого начала имела явное преимущество, развертывая системы от беспилотников "Герань" (российское название "Шахеда" – УНИАН) до гиперзвуковых ракет. "Фламинго" помогает сократить этот разрыв, позволяя Украине наносить сложные удары по целям глубоко внутри России. Вместо того, чтобы служить просто еще одним оружием в арсенале Украины, "Фламинго" имеет потенциал изменить динамику войны", – резюмирует Forbes.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Украина получила для испытаний двух гуманоидных роботов Phantom от американской компании Foundation, которых сначала планируют использовать для разведки на передовой. В то же время эксперты отмечают, что такие роботы пока имеют много недостатков – они дорогие, тяжелые, требуют подзарядки и могут представлять риск из-за несовершенства искусственного интеллекта.

Также мы рассказывали, что на фоне войны в Персидском заливе всем вдруг понадобились украинские дроны-перехватчики для борьбы с "Шахедами". И только Дональд Трамп отрицает, что американская армия тоже нуждается в украинских технологиях.

Вас также могут заинтересовать новости: