Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум, пригрозил огромными пошлинами

Президент США возмутился тем, что Канада не сертифицировала самолеты компании Gulfstream.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум и снова пригрозил огромными пошлинами.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social. В нем Трамп объявил об отмене сертификаций для всех самолетов, произведенных в Канаде.

"Исходя из того, что Канада неправомерно, незаконно и непреклонно отказалась сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из лучших и самых современных самолетов, когда-либо производившихся, мы отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, крупная американская компания, не получит полную сертификацию, как это должно было произойти много лет назад", – написал он.

Трамп обвинил Канаду в том, что она "фактически запрещает продажу продукции Gulfstream на своей территории из-за этого самого процесса сертификации".

"Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я наложу на Канаду 50-процентные пошлины на все самолеты, продаваемые в Соединенных Штатах Америки", – резюмировал президент США.

Пошлины Трампа

Несколько дней назад американский лидер пригрозил Канаде 100% пошлинами, если страна заключит торговое соглашение с Китаем. Это произошло вскоре после того, как Канада и Китай объявили о новом стратегическом партнерстве.

Ранее Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против американского контроля над Гренландией. Президент США тогда назвал себя "королем пошлин". Впоследствии он сообщил, что не будет вводить новые пошлины с 1 февраля.

В середине января Трамп сообщил, что ввел пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном. Так, им придется платить 25% пошлины на все торговые операции с США.

