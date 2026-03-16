Сценарий с 'ДНР' и 'ЛНР': Кремль копирует методы 2014 года для дестабилизации Эстонии

Эстония столкнулась с тревожной волной российской пропаганды, направленной на восточную часть страны.

Уже несколько недель российские социальные медиа пропагандируют идею провозглашения "Народной республики Нарва" – пограничного города на востоке Эстонии с населением около 50 000 человек. 90 процентов из них – русскоязычные.

Круги в эстонских спецслужбах видят за этой кампанией возможную нарративную подготовку к вторжению на восток страны – сопоставимую с началом российского вторжения в Украину весной 2014 года, пишет Bild. Тогда сотрудники российских спецслужб и их местные коллаборационисты во многих русскоязычных регионах Украины провозгласили "народные республики".

Но только в Донецке и Луганске предполагаемые сепаратисты имели успех – из-за массированного вмешательства российской армии и многомесячной войны с более чем 12 000 погибших, пишет СМИ.

Видео дня

С начала марта звучат призывы вооружаться

С начала марта в социальных сетях и мессенджерах – прежде всего в Telegram и "ВКонтакте" – появляются призывы. Людям советуют распространять листовки, совершать акты саботажа и вооружаться, чтобы провозгласить "Народную республику Нарва" против правительства Эстонии и защищать ее силой оружия – и с помощью российских военных.

Под лозунгами вроде "Русские, мы не одни!" и "От Нарвы до Пюсси [еще один город на северо-востоке Эстонии, прим. ред.] простирается русская земля" звучат призывы к вооруженной борьбе.

Для этого распространяются карты и флаги предполагаемой "народной республики". Люди в масках на фоне зелено-черно-белых флагов призывают "вместе действовать", сообщают журналисты.

Что стоит за постами в социальных сетях

По словам пресс-секретаря эстонской полиции безопасности Kapo Марты Тууле, посты в соцсетях являются кампанией по дезинформации, целью которой является внесение путаницы и раскол общественного единства.

"Такие методы уже применялись в Эстонии и других странах. Это простой и дешевый способ вызвать неуверенность и запугать общество", - отметила она и объяснила, что это "провокация, и участие в ней может повлечь за собой уголовную ответственность".

СМИ сообщает, что эта кампания неслучайно начинается именно во время войны на Ближнем Востоке. "Мы не можем исключать, что таким образом готовится российское вторжение по украинскому образцу 2014 года", - предупреждает источник в кругах эстонской разведки.

Действия России против Запада - последние новости

Вас также могут заинтересовать новости: