Британский аналитик объяснил, почему Трамп так спешит с миром: дело не только в Украине

Кларк также отметил, что Путин не хочет быстрого перемирия.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет скорейшего заключения мирного соглашения по войне России против Украины. Американский лидер преследует собственную цель.

Такое мнение в комментарии Sky News высказал британский военный аналитик Майкл Кларк. Он пояснил, что на самом деле Трампу нужно достичь завершения войны, поскольку он хочет вести бизнес с Россией и заключить ряд соглашений с Москвой.

"Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов", – отметил Кларк.

В то же время Путин считает, что он "на коне" и не хочет быстрого перемирия, говорит аналитик.

"Он чувствует, что это его момент, как с учетом того, чего он достиг до сих пор, так и с учетом того, что в Белом доме есть Дональд Трамп, который создает очень благоприятную среду для его политики. Поэтому он не заинтересован в перемирии", – добавил он.

Кларк предположил, что правитель РФ заинтересуется перемирием "только тогда, когда почувствует, что потеряет многое из того, что, по его мнению, он приобрел".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение о гарантиях безопасности для Украины уже достигнуто. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжается. Обязательства могут включать развертывание небольшого европейского военного контингента при материально-технической поддержке Вашингтона.

Ранее Kyiv Independent писало, что за кулисами переговорщики РФ занимают более прагматичную позицию в вопросе завершения войны против Украины, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

