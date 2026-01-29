Британский аналитик объяснил, почему Трамп так спешит с миром: дело не только в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет скорейшего заключения мирного соглашения по войне России против Украины. Американский лидер преследует собственную цель.
Такое мнение в комментарии Sky News высказал британский военный аналитик Майкл Кларк. Он пояснил, что на самом деле Трампу нужно достичь завершения войны, поскольку он хочет вести бизнес с Россией и заключить ряд соглашений с Москвой.
"Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов", – отметил Кларк.
В то же время Путин считает, что он "на коне" и не хочет быстрого перемирия, говорит аналитик.
"Он чувствует, что это его момент, как с учетом того, чего он достиг до сих пор, так и с учетом того, что в Белом доме есть Дональд Трамп, который создает очень благоприятную среду для его политики. Поэтому он не заинтересован в перемирии", – добавил он.
Кларк предположил, что правитель РФ заинтересуется перемирием "только тогда, когда почувствует, что потеряет многое из того, что, по его мнению, он приобрел".
Завершение войны в Украине: другие новости
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение о гарантиях безопасности для Украины уже достигнуто. По его словам, обсуждение этого вопроса продолжается. Обязательства могут включать развертывание небольшого европейского военного контингента при материально-технической поддержке Вашингтона.
Ранее Kyiv Independent писало, что за кулисами переговорщики РФ занимают более прагматичную позицию в вопросе завершения войны против Украины, чем это следует из публичных заявлений Кремля.