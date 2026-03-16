Кремль опроверг информацию СМИ о том, что мирные переговоры потерпели неудачу

В администрации Путина заявили, что якобы по-прежнему заинтересованы в переговорах.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию Financial Times о том, что переговоры о прекращении войны в Украине провалились из-за потери интереса к этому процессу со стороны президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, Песков заявил, что Кремль видел такие сообщения в СМИ, однако считает, что у Трампа другое отношение к переговорам о завершении войны в Украине.

"Частые упоминания Трампа об Украине в его последних заявлениях свидетельствуют об обратном. Судя по его заявлениям, Трамп ничуть не утратил интереса. Более того, он настоятельно призывает Зеленского заключить соглашение", – заявил Песков.

Видео дня

Он также сказал, что Москва якобы по-прежнему заинтересована в продолжении переговоров о прекращении войны. В то же время Песков отметил, что место и дата следующего раунда переговоров остаются неизвестными.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что якобы именно он является препятствием для заключения мирного соглашения с Россией. Американский лидер также заявил, что Путин якобы готов к заключению этого соглашения.

Сам Зеленский ранее заявил, что на фоне войны США на Ближнем Востоке был перенесен следующий раунд переговоров между Украиной и РФ. Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы провести такую встречу на своей территории. Тогда как Москва выступает за их проведение на территории Турции или Швейцарии.

