Канада и Китай объявили о новом стратегическом партнерстве: что оно предусматривает, - NYT

Во время предвыборной кампании Марк Карни говорил, что Китай представляет наибольшую угрозу безопасности Канады, однако теперь отказался от этого заявления.

Канада и Китай объявляют о новом стратегическом партнерстве, в рамках которого Оттава снизит пошлины на некоторые китайские электромобили, а Пекин сделает то же самое для канадских продуктов из канолы.

Как сообщает The New York Times, такое заявление было сделано в пятницу, 16 января, во время исторического государственного визита премьер-министра Канады Марка Карни в Китай. Там он объявил, что Канада разрешит ввезти на канадский рынок до 49 000 китайских электромобилей по льготной таможенной ставке 6,1%. Текущая ставка составляет 100% – ее Канада ввела в 2024 году по требованию США.

Журналисты отмечают, что эти изменения сигнализируют о важном разрыве с США, поскольку Канада стремится срочно диверсифицировать торговых партнеров и уменьшить зависимость от Вашингтона. Отмечается, что волнения в отношениях между странами привели к почти полному замораживанию торговых переговоров. Пересмотр соглашения о свободной торговле, которое включает Мексику, ожидается позже в этом году.

Видео дня

Более того, Карни заявил, что для Канады Китай стал более "предсказуемым" партнером для сотрудничества, чем США.

Декан Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае Ву Синьбо высказал мнение, что Китай рассматривает Канаду "не только как важного экономического партнера, но и как полезный дипломатический противовес в отношениях с Соединенными Штатами".

Другие аспекты партнерства между Канадой и Китаем

По словам Карни, в рамках соглашения о снижении пошлин на электромобили Китай сделает "значительные инвестиции в автомобильный сектор Канады". Кроме того, будут снижены пошлины на канадские семена канолы до общей ставки примерно 15 процентов. Сейчас она составляет 85%.

Также ожидается отмена 100% пошлин на каноловую муку, что облегчит положение важного канадского сельскохозяйственного сектора. Авторы отмечают, что в Китае сразу не подтвердили заявление Карни.

Премьер Канады добавил, что Китай разрешит безвизовый въезд канадским туристам, что является изменением текущей политики:

"Президент Си и я объявляем, что Канада и Китай устанавливают новое стратегическое партнерство".

Отношения между Китаем и Канадой

Согласно опубликованным итогам встречи, Китай приветствует возможность наладить отношения с Канадой, которая отдаляется от США. Однако лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что обе страны должны относиться друг к другу с уважением, и предостерег от критики внутренних дел Китая и ситуации с правами человека в этой стране.

"Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2018 году, когда Китай безосновательно задержал двух канадских граждан после того, как Канада арестовала китайского бизнесмена, которого разыскивали в США. Все трое были освобождены в результате обмена в 2021 году, но отношения между Канадой и Китаем до сих пор оставались практически замороженными", – напомнило издание.

Кроме того, во время предвыборной кампании Карни говорил, что Китай представляет наибольшую угрозу безопасности Канады. Примечательно, что в пятницу он отказался от этого заявления.

Комментируя ситуацию с правами человека в Китае, Карни сказал, что Канада должна быть прагматичной в достижении экономических и торговых соглашений с Китаем, где это возможно:

"Мы воспринимаем мир таким, каким он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть", – добавил он.

Партнерство Канады и Китая: что говорят эксперты

Премьер-министр Саскачевана Скотт Мо приветствовал эту новость. Эту провинцию называют родиной выращивания канолы. По его словам, соглашение является "очень позитивным сигналом, который восстановит существующие объемы торговли и откроет новые возможности для канадцев".

В то же время премьер-министр провинции Онтарио, где сосредоточена автомобильная промышленность Канады, раскритиковал снижение пошлин на китайские электромобили.

"Федеральное правительство приглашает поток дешевых электромобилей китайского производства без каких-либо реальных гарантий равных или немедленных инвестиций в экономику Канады, автомобильный сектор или цепочку поставок", – заявил он.

Канада и США

Ранее издание Bloomberg писало, что на фоне военной операции США в Венесуэле и угроз американского лидера Дональда Трампа в сторону Гренландии, в Канаде опасаются, что могут стать следующей целью.

Некоторые эксперты даже не исключают сценарий "военного принуждения" со стороны США. Большинство аналитиков сомневаются, что армия США начнет военное вторжение в Канаду. Однако Трамп может прибегнуть к нанесению ущерба канадской экономике. На этом фоне Оттава пытается диверсифицировать свою торговлю.

Вас также могут заинтересовать новости: