Трамп объявил себя 'королем пошлин' и пригрозил наказать противников захвата Гренландии

Президент США заявил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против американского контроля над Гренландией. Такое заявление он сделал на мероприятии в Белом доме, пишет Associated Press.

"Я могу ввести тарифы на страны, если они не согласятся с притязаниями США на Гренландию, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности", - сказал Трамп.

Также президент США назвал себя "королем пошлин". В агентстве подчеркнули, что это заявление прозвучало на фоне того, когда делегация Конгресса из демократов и республиканцев пыталась снизить напряженность в Копенгагене.

Кроме того, во время мероприятия Трамп рассказал, что он угрожал европейским союзникам введением пошлин на фармацевтические препараты.

Европа отправляет войска в Гренландию на фоне угроз Трампа - что известно

Ранее издание DR писало, что Дания отправляет подкрепление в Гренландию. Отмечается, что 12 января один из самолетов ВВС Дании приземлился в аэропорту Нуук с военными специалистами.

Позже несколько европейских стран присоединились к Дании, направив солдат для усиления безопасности Гренландии. Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании, заявил в четверг, что намерение состоит в том, чтобы разместить в Гренландии больше датских войск, а другие союзники по НАТО были приглашены к участию на ротационной основе.

