Есть прекрасные острова, где пингвинов больше, чем людей: чому туда стоит поехать

В водах к югу от Новой Зеландии расположилась группа охраняемых островов, которые на несколько месяцев в году превращаются в одно из самых необыкновенных зрелищ дикой природы на планете. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что Новозеландские субантарктические острова - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из пяти отдаленных групп островов, разбросанных по Южному океану. Они относятся к числу самых нетронутых и наименее измененных островов, оставшихся на Земле. Эти острова расположены в точке слияния основных океанских течений, образующих одни из самых богатых питательными веществами вод в мире.

В результате здесь наблюдается необычайная плотность дикой природы, обширные колонии морских птиц и одни из самых значительных мест размножения пингвинов на планете. Более 50 000 пингвинов на островах занимают всего 3 км². Последнее полное исследование показало 20 716 гнездящихся пар на одном острове и 4904 пары на другом, плюс меньшая отдаленная колония.

"Пингвины не живут там круглый год. Они прилетают на период размножения, и этот период на удивление короткий. Взрослые особи обычно возвращаются в сентябре. Яйца откладываются с конца сентября до начала октября", - сказано в статье.

Интересно, что птенцы начинают формировать ясли - сбившиеся в группы - примерно в середине ноября. К середине-концу января птенцы отправляются в море. Именно в этот трех-четырехмесячный период острова превращаются из тихой, продуваемой ветрами дикой природы в настоящий пингвиний хаос.

С Новую Зеландии туристы отправляются на юг, в Блафф или Инверкаргилл на Южном острове, чтобы присоединиться к специализированным экспедициям.

Путешествия на субантарктические острова обычно длятся от 8 до 12 дней. Для посадки требуется разрешение, количество пассажиров строго ограничено, и места быстро заполняются - часто за год или более вперед.

