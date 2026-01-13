Трамп ввел пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном

По словам президента США, все страны, которые сотрудничают с Ираном, будут с этого момента платить 25% пошлины на всю торговлю.

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых торговых ограничений против стран, которые сотрудничают с Ираном. Об этом он сообщил в посте в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, с этого момента таким странам придется платить 25% пошлины на все торговые операции с США.

"Немедленно вступает в силу: любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в 25% на любую и всю торговлю с Соединенными Штатами Америки. Это решение является окончательным и безоговорочным", - говорится в сообщении главы Белого дома.

При этом Трамп не уточнил, предусмотрены ли исключения или переходный период для новых пошлин, а также какие именно сектора экономики могут подвергнуться наибольшему влиянию.

Протесты в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правозащитная группа HRANA сообщила, что в Иране могли погибнуть не менее 500 человек в результате антиправительственных протестов. Правозащитная группа, которая находится в США, привела эти данные, ссылаясь на информацию, полученную от активистов в Иране и за пределами этой страны. За две недели беспорядков в стране также, вероятно, уже задержали около 10 600 человек. В Reuters отметили, что правительство Ирана не объявляло официальных данных о количестве жертв. Люди вышли на протесты с требованием к правительству уйти в отставку. В ответ власти приказали отключить интернет и мобильную связь в стране. По этой причине оценить масштаб протестов пока сложно.

Также мы писали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности предложить ввести дополнительные санкции против Ирана из-за жестокого подавления протестующих режимом правительства. Каллас отметила, что против Ирана уже действуют санкции из-за нарушения прав человека, деятельности по распространению ядерного оружия и поддержки войны России в Украине.

