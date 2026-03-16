Трамп злится и игнорирует вопросы о потерях США в войне с Ираном, - The Independent

Трамп набросился на агентство ABC News.

Президент США Дональд Трамп раздражается и уклоняется от вопросов журналистов о военных, погибших во время войны с Ираном, а также критикует СМИ за эти вопросы. Об этом пишет The Independent, анализируя последние выступления американского лидера.

Шесть военных США погибли в начале конфликта, когда Иран нанес удар с помощью дронов по военной базе в Кувейте.И во время пресс-конференции на борту Air Force One в воскресенье Трамп проигнорировал вопросы журналистки об этом инциденте.

Как отмечает издание, журналистка спросила Трампа, может ли он прокомментировать их гибель. Пока она говорила, Трамп пристально смотрел на нее, а затем резко отвернулся и предложил другим журналистам задавать новые вопросы, полностью проигнорировав предыдущий.

Журналистка спросила Трампа, может ли он дать комментарий по поводу шестерых погибших военнослужащих.

При этом во время той же пресс-конференции, Трамп, похоже, уклонился и от других вопросов той же журналистки. В частности, Трампу задали вопрос о фотографии, на которой он запечатлен на торжественной церемонии прощания с шестью военнослужащими, погибшими в войне с Ираном. Это изображение было использовано в электронном письме по сбору средств для его комитета политического действия.

На вопрос, было ли уместно использовать эту фотографию, Трамп ответил: "Да".

Журналистка продолжила, спросив, не собирает ли Трамп деньги за счет погибших солдат. Тогда президент сменил тему и сказал, что "не видел" этого письма.

"Я имею в виду, что кто-то это публикует", – сказал он. "У нас много людей, которые на нас работают.

Затем Трамп спросил репортершу, откуда она. Она ответила, что работает на ABC News. В ответ Трамп взорвался гневом, назвав это агентство "одним из худших, самых фальшивых и самых коррумпированных".

После этого он добавил: "Хорошо, я больше не хочу ничего слышать от ABC News".

Позже в воскресенье президент опубликовал несколько длинных постов в Truth Social, в которых критиковал СМИ за освещение войны с Ираном.

Другие заявления Трампа

Трамп пригрозил, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если союзники не окажут помощь в открытии Ормузского пролива.

Он также заявил, что США не обязаны были помогать НАТО в войне в Украине.

"Нам не обязательно было помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас… Но мы помогли им. Теперь посмотрим, помогут ли они нам", - сказал он.

Он также набросился на премьера Британии Кира Стармера за отказ в помощи в войне.

Вас также могут заинтересовать новости: