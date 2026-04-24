США потратили в Иране запасы важнейшего оружия для войны с Китаем, - NYT

С начала войны с Ираном в конце февраля Соединенные Штаты израсходовали около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для войны с Китаем. Как пишет The New York Times, США выпустили более 1000 крылатых ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое они закупают ежегодно.

Кроме того, Пентагон использовал более 1200 ракет-перехватчиков Patriot, стоимость каждой из которых превышала 4 миллиона долларов, а также более 1000 наземных ракет Precision Strike и ATACMS, что снизило запасы до "тревожного" уровня.

"Война с Ираном значительно истощила глобальные запасы боеприпасов американских военных и вынудила Пентагон срочно перебрасывать бомбы, ракеты и другую технику на Ближний Восток из командований в Азии и Европе. Сокращение запасов привело к снижению готовности этих региональных командований к противостоянию потенциальным противникам, таким как Россия и Китай", - отмечается в статье.

Истощение военной мощи

Министерство обороны не раскрыло, сколько боеприпасов было использовано за 38 дней войны с Ираном. Пентагон заявляет, что поразил более 13 000 целей, но чиновники отмечают, что эта цифра скрывает огромное количество использованных бомб и ракет, поскольку боевые самолеты, штурмовики и артиллерия обычно наносят удары по крупным целям несколько раз.

В Белом доме пока отказываются оценивать стоимость конфликта, но две независимые группы заявляют, что расходы могут составить от 28 до 35 миллиардов долларов, или чуть менее 1 миллиарда долларов в день.

США придется делать выбор

Для восстановления прежнего уровня глобальных запасов боеприпасов США придётся сделать непростой выбор относительно того, где поддерживать свою военную мощь в это время, и при нынешних темпах производства восстановление израсходованных запасов может занять годы, пишет NYT.

При этом некоторые уровни запасов боеприпасов сокращаются быстрее, чем другие.

Пентагон, например, направил на войну с Ираном большую часть своих запасов малозаметных крылатых ракет большой дальности JASSM-ER. С начала войны военные использовали около 1100 ракет JASSM-ER, каждая из которых стоит примерно 1,1 миллиона долларов, в результате чего на вооружении армии осталось около 1500 ракет, согласно внутренним оценкам Пентагона.

Крылатые ракеты "Томагавк", стоимость каждой из которых составляет около 3,6 миллиона долларов, также широко используются США и остаются ключевым боеприпасом для потенциальных будущих войн, включая войну в Азии. Исследование CSIS оценивает оставшиеся запасы ракет "Томагавк" примерно в 3000 единиц.

Стоимость каждой ракеты-перехватчика "Патриот" может составлять почти 4 миллиона долларов. Соединенные Штаты произвели около 600 таких ракет в 2025 году. По внутренним оценкам Пентагона и представителей Конгресса, на данный момент в войне использовано более 1200 таких ракет.

Угроза для Европы

В Европе война привела к истощению систем вооружения, критически важных для защиты восточного фланга НАТО от российской агрессии, согласно информации Пентагона, изученной The New York Times.

Серьезной проблемой названа потеря разведывательных и ударных беспилотников. Требования войны с Ираном также сократили количество учений и тренировок. По словам военных чиновников, это снижает способность проводить наступательные операции в Европе, а также сдерживать потенциальные российские атаки.

Перенаправление сил из Азии

До начала войны с Ираном американские военные командиры перенаправили авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. С тех пор на Ближний Восток из Тихого океана были направлены два экспедиционных корпуса морской пехоты, каждый численностью около 2200 морских пехотинцев. Пентагон также перебросил из Азии современные системы противовоздушной обороны для усиления защиты от иранских беспилотников и ракет.

Адмирал Сэмюэль Дж. Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил, отказался комментировать переброску оружия из Азии на Ближний Восток, признав лишь, что "у складов оружия есть конечные пределы".

Оружие США

США столкнулись с невыгодной "математикой войны", поскольку вынуждены использовать дорогие ракеты для перехвата недорогих иранских дронов. Так, "Шахеды", оснащенные простыми двигателями и собранные из коммерческих компонентов, стоят от $20 тыс., а американские силы для их перехвата применяют ракеты стоимостью свыше $1 млн за единицу.

