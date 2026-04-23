В США представили дешевую крылатую ракету с дальностью как у Tomahawk

Дальность новой ракеты превышает 1800 километров.

В США разрабатывают новую крылатую ракету RAACM-ER (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – Extended Range), которая должна сочетать большую дальность полета с относительно низкой стоимостью. Об этом генеральный директор и владелец компании CoAspire Дуг Деннени рассказал журналисту TWZ Джейми Хантеру.

По данным разработчика CoAspire, дальность новой версии превышает 1000 морских миль (более 1800 км), что сопоставимо с возможностями крылатых ракет типа Tomahawk.

"Когда мы разрабатывали первоначальную версию RAACM, мы знали, что она будет размером с GBU-38 ", – сказал Деннени, имея в виду 500-фунтовую (~227 кг) версию управляемого авиационного боеприпаса (JDAM), длина которого составляет 92,6 дюйма (~235 см), а размах крыльев – 14 дюймов (~35,5 см).

Ракета создается в рамках программы ERAM (Extended Range Attack Munition), ориентированной на разработку дешевых средств дальнего поражения, которые можно производить массово.

Отмечается, что ключевой особенностью RAACM-ER является использование коммерческих компонентов и модульной архитектуры, что позволяет существенно снизить стоимость по сравнению с традиционными крылатыми ракетами.

"Когда речь идет о таких размерах, для этого есть веские причины, но это не даёт таких возможностей, как более крупный вариант", – продолжил Деннени. "Мы действительно хотели использовать весь накопленный опыт и создать версию с увеличенной дальностью полета. И что замечательно в используемом нами аддитивном производстве, так это возможность оптимизировать объём топливного бака, а это значит, что самолет-носитель может лететь очень далеко".

Базовая версия RAACM уже прошла летные испытания и запущена в производство, а новая модификация с увеличенной дальностью готовится к испытаниям.

Оригинальная ракета RAACM уже прошла летные испытания на борту самолета A-4, эксплуатируемого подрядчиком. Компания CoAspire в настоящее время работает по контракту с правительством США по производству RAACM, и это оружие находится в производстве на заводе компании в Манассасе, штат Вирджиния.

В материале подчеркивается, что подобные разработки отражают общий тренд в США на создание "дешевых и массовых" вооружений, способных обеспечивать дальние удары без необходимости применения дорогих высокотехнологичных систем. Примечательно, что стоимость ракеты не оглашается.

Отметим, США столкнулись с невыгодной "математикой войны", поскольку вынуждены использовать дорогие ракеты для перехвата недорогих иранских дронов. Так, "Шахеды", оснащенные простыми двигателями и собранные из коммерческих компонентов, стоят от $20 тыс., а американские силы для их перехвата применяют ракеты стоимостью свыше $1 млн за единицу.

В связи со сложившейся ситуацией ВМС США провели успешные испытания новой версии недорогой реактивной управляемой бомбы JDAM, позволяющей наносить удары на значительно большей дальности по сравнению с крылатыми ракетами.

