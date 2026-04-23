США используют против Ирана оружие, которое может понадобиться им в случае войны с Китаем, – BI

Два эксперта по военным вопросам сообщили, что армия США "интенсивно использовала" семь основных видов боеприпасов в ходе войны против Ирана.

Эксперты по вопросам обороны предупредили, что США используют критически важные боеприпасы против Ирана настолько интенсивно, что это может представлять угрозу для страны в случае будущей войны – особенно с Китаем, сообщает Business Insider.

Два эксперта по военным вопросам из Центра стратегических и международных исследований в отчете отметили, что армия США "интенсивно использовала" семь основных видов боеприпасов в течение 39 дней воздушно-ракетной кампании против Ирана до того, как было достигнуто хрупкое перемирие.

В то же время, как объясняет издание, по их мнению, в случае продолжения войны запасов ракет хватит, но риск заключается в том, что новые войны могут произойти в будущем.

"У американских военных достаточно ракет, чтобы продолжать эту войну при любом вероятном сценарии. Риск – который сохранится на протяжении многих лет – заключается в будущих войнах", – отметили эксперты в отчете.

В статье добавляется, что проблема заключается в том, сколько всего боеприпасов будет израсходовано и сколько времени понадобится на их пополнение.

"Эти ракеты также будут иметь решающее значение в случае возможного конфликта в западной части Тихого океана. Еще до войны с Ираном запасы считались недостаточными для противостояния с равноценным соперником. Сейчас этот дефицит стал еще острее, а пополнение запасов до уровня, достаточного для войны с Китаем, займет дополнительное время", – рассказали исследователи CSIS Марк Кансиан и Крис Парк.

Издание отмечает, что сокращение запасов также влияет на поставки в Украину и ее союзников.

"В конечном итоге, Соединенные Штаты будут конкурировать с теми странами, которые также стремятся пополнить и увеличить свои запасы", - отметили они.

Добавляется, что семь видов боеприпасов использовались чаще, поскольку показали свою эффективность.

"Семь основных видов боеприпасов – боеприпасы для наземных ударов на большие расстояния или боеприпасы для противовоздушной и противоракетной обороны – оказались чрезвычайно эффективными в этой войне, и, соответственно, расходы на них были значительными", – констатируют эксперты.

Согласно выводам отчета, США, вероятно, израсходовали более половины своих довоенных запасов четырех из этих видов боеприпасов.

По оценкам исследователей, опиравшихся на общедоступную информацию, в частности на бюджетные документы Пентагона, до войны у США было около 360 перехватчиков системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), запасы которых были исчерпаны во время предыдущих конфликтов. Вероятно, во время войны было использовано примерно от 190 до 290 таких перехватчиков.

Перехватчики PAC-3 для популярной системы противовоздушной обороны Patriot также активно использовались: в начале войны в распоряжении США было около 2 330 таких ракет, а израсходовано – до 1 430. Издание предполагает, что у них еще остались ракеты более старых версий.

В публикации рассказывается, что спрос на ракеты-перехватчики в мире резко вырос. Еще до войны в Иране существовали опасения относительно их запасов.

В частности, Украина уже предупреждала о критическом дефиците и выражала обеспокоенность тем, как их применение США против Ирана повлияет на поставки этих ракет.

Ранее УНИАН сообщал, что американский институт предпринимательства в начале апреля оценил, что США потратили на войну примерно от 25 до 35 миллиардов долларов. Отмечается, что большая часть расходов пришлась на перехватчики. По данным NYT, массированные атаки дронов позволили Ирану воспользоваться пробелом в американских оборонных инвестициях, которые исторически отдавали приоритет точным, но дорогостоящим решениям. Издание сообщило, что США отправили тысячи беспилотников Merops на Ближний Восток после начала конфликта, но неясно, были ли они развернуты. В то же время многие наземные системы противоракетной обороны большей дальности, которые США и их союзники могут использовать для борьбы с беспилотниками, стоят дороже, поскольку они предназначены для сбивания самолетов и баллистических ракет, а не дронов.

Также мы писали, что в США испытали новую версию реактивной бомбы воздушного базирования JDAM. Она позволяет наносить удары на значительно большем расстоянии. При этом бомба стоит дешевле по сравнению с крылатыми ракетами. По данным, во время испытаний, которые проводились в начале апреля у побережья Калифорнии, боеприпас запускался с истребителей F/A-18 Super Hornet. По данным ВМС США, в рамках двух тестов бомба продемонстрировала безопасное отделение от самолета, интеграцию с существующими системами и управляемый полет с точным наведением на цель.

