По словам аналитиков, оборонные закупки Европы имеют значительные проблемы.

В ночь на 10 сентября Россия атаковала Украину более 400 "Шахедами", многие из которых пролетели через воздушное пространство Польши, а один из них вообще попал в дом в населенном пункте Вырыки (Влодавский уезд). Как пишет Forbes, такие инциденты, скорее всего, будут продолжаться, поэтому любая будущая война будет продолжаться с еще большими волнами атак дронов.

В материале напомнили, что в Лондоне открылась выставка оборонной промышленности DSEI, на которой большое внимание привлекла тема защиты Европы от беспилотников, а также там было представлено много противодронных пушек.

В то же время генеральный директор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер ожидает от правительства Германии заказ на сумму в несколько миллиардов евро на сотни противовоздушных пушек Skyranger. Такая сумма является одной из причин, почему правительства не так оперативно закупают срочно необходимые средства против дронов.

Видео дня

В свою очередь, как пишет Forbes, Украина использует оружие, которое стоит в 100 раз дешевле, чтобы сбивать "Шахеды", что говорит о том, что с оборонными закупками Европы есть проблемы.

По словам доктора Джека Уотлинга из британского оборонного аналитического центра RUSI, европейское оборонное оборудование "довольно общепринято переоценено", но причины этого являются сложными и решить их труднее, чем можно подумать.

"Существующие ракетные системы противовоздушной обороны не могут справиться с угрозой небольших беспилотников. Дорогие высокопроизводительные ракеты класса "земля-воздух", такие как Patriot, могут легко справиться с быстрыми самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами, но их покупают в небольших количествах. США производят только 650 ракет PAC-3 Patriot за весь год, а Россия может запустить больше "Шахедов" за одну ночь, что мгновенно исчерпает запасы. Отсюда и возобновленный интерес к старомодным зенитным пушкам с большим количеством боеприпасов", - анализируют в материале.

Известно, что "Шахеды" легче сбивать в одиночку, а вот остановить сотни таких дронов за одну ночь является сложной задачей. В Forbes подчеркивают, что в этом вопросе особенно эффективными оказались самоходные зенитные пушки Gepard, изготовленные в Германии в 1970-х годах.

"Украина приобрела около 120 "Гепардов" у Германии и США через Иорданию, хотя последний из них был выведен из эксплуатации Бундесвером в 2012 году. "Гепард" нашел новую жизнь на передовой против "Шахедов": медленные беспилотники, движущиеся по прямой линии, являются легкими мишенями. "Гепарды" теперь украшены рядами меток о сбитых целях, а один стрелок утверждает, что уже сбил 28 "Шахедов"", - говорится в материале.

В то же время в 1980 году Германия прекратила производство "Гепардов", а на замену им пришел Skyranger - это двойная 30-мм пушечная башня с радиолокационным наведением, которую производит компания Rheinmetall.

"Система вооружения стоит около 12 миллионов долларов, и Паппергер, выступая в августе, предусмотрел заказ на около 500 единиц, что может принести компании 6 миллиардов долларов", - добавляют в материале.

Кроме того, Украина усиливает свою противовоздушную оборону от Shahed с помощью турелей Sky Sentinel отечественного производства. Sky Sentinel является автономным прицепом, на котором установлено несколько пулеметов, имеющих камеры и программное обеспечение искусственного интеллекта. Каждый Sky Sentinel стоит 100 тысяч долларов, или примерно 1% от стоимости Skyranger.

Уотлинг добавил, что эти две системы нельзя сравнивать, ведь Skyranger предназначен для мобильной войны с экспедиционными силами, а не для обороны родины, тогда как Украина имеет и другие преимущества.

"Разница в стоимости отражает относительные затраты на рабочую силу, расходы на обеспечение соответствия нормативным требованиям, а также тот факт, что украинская компания не берет большой наценки", - объяснил эксперт.

По его словам, из-за того, что Sky Sentinel является частью вложенной системы обороны с радарами и другими датчиками, ему не нужны все возможности Skyranger.

По мнению Уотлинга, разница между этими двумя системами меньше, чем кажется, однако он подчеркнул, что "европейское оборонное оборудование является достаточно дорогим".

"Причины этого включают регуляторные препятствия и тот факт, что поставщики, не уверенные в том, что заказы будут продолжаться после изменения политической ситуации, хотят быстро окупить расходы, а не рассчитывать на долгосрочные договоренности. Существует также простой мотив - желание получить как можно больше прибыли", - объясняют в Forbes.

Угроза РФ для Европы - последние новости

Ранее Sky News писало, что атака на Польшу показывает, что Путин и дальше будет наносить болезненные удары по Европе. По словам журналистов, Кремль испытывает Запад постепенной, но постоянной эскалацией.

"В Киеве бомбардируют здание Британского совета и объект ЕС; заглушают GPS самолета высокопоставленного чиновника ЕС. Каждая отдельная провокация вызывает лишь риторику со стороны Запада, но новые границы пересекаются, и Россия набирается смелости", - отметили в издании.

В то же время в Politico считают, что Европа может преодолеть любую угрозу со стороны РФ, но для этого нужна одна вещь. В частности бывший начальник Генерального штаба обороны Великобритании Ник Картер отметил, что настоящее испытание Европы заключается не в инновациях в теории, а в том, сможет ли она быстро мобилизоваться на практике в реальности.

"Наши экономики в 10 раз превышают экономику России, наша технологическая база гораздо сильнее, а наши союзы не имеют себе равных. Если мы решим действовать немедленно, то любую угрозу со стороны России можно будет преодолеть. Вопрос заключается в том, сделаем ли мы это", - отметил генерал.

Вас также могут заинтересовать новости: