Также президент отметил, что Украина предложила помощь Польше в борьбе с дронами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в разговоре с Владимиром Зеленским рассказал о последствиях и обстоятельствах российской атаки. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram.

"Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахеды", найдены во многих городках и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество", - написал Зеленский.

Президент добавил, что причин такого поведения Москвы несколько. Также он отметил, что Украине с партнерами надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой.

"Украина давно это предлагает, есть конкретные решения. Мы должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем. Так же нужно совместно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они уже доказали свою эффективность", - добавил Зеленский.

Также президент отметил, что предложил Польше помощь от Украины - в обучении и опыте в сбивании российских дронов. Зеленский отметил:

"Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами - членами НАТО".

Российский удар по Польше: что известно

Напомним, в ночь на 10 сентября 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьера Дональда Туска, в небе над страной сбили четыре БпЛА россиян. Он также отметил, что значительная часть дронов прилетела со стороны Беларуси.

В России же заявили, что во время атаки по Украинеих армия не планировала наносить удары по Польше. В то же время там заявили, что "достигли целей", которые планировали атаковать в ряде областей Украины.

На эту атаку отреагировали в Европе. В частности министр обороны Великобритании Джон Гили назвал действия РФ "опасными, безрассудными и беспрецедентными". Он также заявил, что обратился к Вооруженным силам Великобритании, чтобы те "изучили возможности усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей".

