Как пишут журналисты, российский диктатор использует тактику "нарезания салями" для того, чтобы провоцировать Запад.

Российская атака дронов на Польшу является одновременно испытанием и предупреждением, поэтому реакция Европы и НАТО может иметь решающее значение для безопасности на этом континенте, пишет Sky News.

"Россияне являются мастерами так называемого "салями-нарезания". Это тактика, которая заключается в использовании ряда мелких действий для достижения гораздо большего результата, который в противном случае был бы гораздо более провокационным. Кремль испытывает Запад постепенной, но постоянной эскалацией. В Киеве бомбардируют здание Британского совета и объект ЕС; заглушают GPS самолета высокопоставленного чиновника ЕС. Каждая отдельная провокация вызывает лишь риторику со стороны Запада, но новые границы пересекаются, и Россия набирается смелости", - считают в издании.

В материале отмечается, что Путин хорошо умеет провоцировать Запад. В частности свою тактику "нарезания салями" он мастерски использовал в 2014 году, когда вторгся в Крым, используя ряд неоднозначных военных и дипломатических тактик для установления контроля. Из-за этого непонятная задержка реакции Запада определила судьбу Крыма.

"Он только что взял больший кусок салями, осуществив атаки дронами на Польшу. Конечно, это испытание готовности НАТО выполнить свои обязательства по статье 5. Россия напала на государство-член, и союзники считают, что это было сделано намеренно", - подчеркнули в публикации.

В Sky News считают, что после этой атаки НАТО вряд ли запустит механизм "все за одного, один за всех" для защиты Польши. Однако отсутствие реакции говорит о слабости альянса, поэтому после этого Путин увидит результаты своих действий и спланирует следующие.

"Ожидайте много разговоров о санкциях, но помните, что они не смогли предотвратить эту инвазию и не смогли убедить Россию отказаться от нее. Единственные санкции, которые могут быть эффективными, - это те, которые президент США отказывается утвердить, по торговле российской нефтью", - добавили в материале.

В свою очередь журналисты отмечают, что Европа могла бы сделать больше, а именно прекратить покупать российскую энергию, которую она до сих пор импортирует, по последним подсчетам, такая сумма составляет более 20 млрд евро в год.

"Она могла бы использовать свое значительное экономическое преимущество (в 20 раз больше российского, и это было до войны) для большего финансирования обороны Украины. Пока она не делает ни того, ни другого, ожидайте новые болезненные "кусочки салями"", - подытожили в издании.

Атака РФ на Польшу - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов. По словам министра обороны страны, беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

В то же время позже стало известно, что в Польше российский дрон упал на жилой дом, в результате чего была повреждена крыша дома и автомобиль, обошлось без пострадавших.

После этого генсек НАТО Марк Рютте обратился к Путину с "четким посланием". Он заявил, что нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами было "абсолютно безрассудным".

"Независимо от того, было ли это преднамеренно, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно. Но полная оценка еще продолжается. Мое послание Путину четкое. Прекратите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - подчеркнул Рютте.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, для чего на самом деле РФ атаковала Польшу беспилотниками. По его словам, той ночью Россия проверяла способности Польши отражать атаки.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что мир готовится, по крайней мере мы понимаем это, что готовится к Третьей мировой войне и это видно по объединению стран Китай, Корея, Россия, Иран, Индия. То есть мы видим формирование определенной силы, которая предусматривает возможное применение оружия уже непосредственно по Европе. Поэтому хотелось бы адекватной реакции со стороны стран НАТО и со стороны стран Европы", - добавил он.

