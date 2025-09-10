По словам обозревателя издания, сейчас Европа находится "на стратегическом перепутье".

На этой неделе министры обороны, высокопоставленные военные офицеры и лидеры промышленности соберутся в Лондоне на Международной выставке оборонного и безопасностного оборудования (DSEI), которую считают крупнейшей военной выставкой в мире.

Несмотря на то, что благодаря этой выставке можно заглянуть в будущее войны, настоящее испытание Европы заключается не в инновациях в теории, а в том, сможет ли она быстро мобилизоваться на практике в реальности. Об этом пишет генерал, бывший начальник Генерального штаба обороны Великобритании Ник Картер для Politico.

Он напомнил, что недавно в Атлантическом совете отметили, что до сих пор проблемой Европы была ее политическая и военная неготовность принять вызов. Однако опираясь на сомнения США и угрозы со стороны России, континент находится "на стратегическом перепутье", сталкиваясь с выбором:

взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность;

оставаться в опасной зависимости от сил, которые он не может контролировать.

"Под сомнением остается то, смогут ли растущее общее дело европейских лидеров и значительное увеличение европейских расходов на оборону развиться достаточно быстро, чтобы спасти Украину без значительной помощи со стороны США. Также остается неизвестным, смогут ли эти факторы восстановить сдерживание в евроатлантическом регионе, чтобы предотвратить материализацию российской угрозы до 2030 года", - подчеркнул Картер.

По его словам, сейчас сдерживание должно также учитывать так называемую "серую зону", ведь РФ уже подрывает обязательства НАТО по взаимной обороне, которое предусмотрено статьей 5, используя атаки, относящиеся к этой гибридной категории.

"И, вероятно, она (Россия - УНИАН) будет эскалировать такие взвешенные провокации, включая, например, саботаж подводных кабелей, кибератаки на электросети или "аварии" ракет вблизи территории НАТО. Все это является преднамеренной стратегией расширения влияния Москвы", - считает генерал.

Автор публикации подчеркнул, что опираясь на высокие темпы россиян по технологическим изменениям во время войны в Украине, очень важно идти в ногу с инновациями, поэтому оборонное планирование Европы должно базироваться на этом принципе.

"Но Европе нужно кардинально переосмыслить не только возможности, необходимые сейчас и в будущем, но и то, как должны измениться ее системы и институты, чтобы их реализовать. Это означает увеличение объемов оборонного производства, модернизацию вооруженных сил, переосмысление закупок и инвестирование в правильное сочетание возможностей для противодействия современным угрозам, а также тем, что появятся в будущем", - подчеркнул Картер.

Однако, как отмечает генерал, одних только денег в этом вопросе недостаточно, ведь без стратегии, политической решимости, национальной устойчивости и структурных реформ инвестиции не превратятся в реальные возможности.

"Слишком часто расходы на оборону рассматриваются как программа создания рабочих мест в промышленности, а не как необходимость для обеспечения безопасности. Но правительства должны быть честными со своими гражданами: увеличение расходов на оборону будет означать тяжелые компромиссы", - отметил автор материала.

В частности, сегодня опросы свидетельствуют, что, несмотря на то, что половина британцев ожидает мировой войны в течение 10 лет, только треть поддерживает увеличение оборонного бюджета, если это будет означать повышение налогов или сокращение расходов в других сферах.

В то же время генерал подытожил:

"Наши экономики в 10 раз превышают экономику России, наша технологическая база намного сильнее, а наши союзы не имеют себе равных. Если мы решим действовать немедленно, то любую угрозу со стороны России можно будет преодолеть. Вопрос заключается в том, сделаем ли мы это".

Ранее The Telegraph писал, что Европа надеется, что дроны РФ над Польшей станут "последней каплей" для Трампа. Европейские лидеры надеются, что президент США окончательно поймет: Россия только использует его, и что самое время ввести новые санкции и максимально поддержать Украину.

"Расценит ли господин Трамп то, что Владимир Зеленский назвал умышленным нападением России, как личное оскорбление?", - отметило издание.

В то же время профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявлял, что Европа почувствовала, что надо строить оборону, поэтому будет вынуждена перегруппироваться. Он считает, что Европа не испугалась Путина, но она наконец испугалась Трампа.

"Потому что президент США сказал: "Я забираю оборону, мастите себе голову", как у нас говорят на Галичине. И это их на самом деле напугало, потому что пришло понимание того, что Европа дальше не может существовать только как территория комфорта, она вынуждена обороняться", - подчеркнул Грицак.

