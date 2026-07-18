Демократы внезапно выступили против закона об 'адских' санкциях для России

Хотя демократы и впредь поддерживают Украину, они считают именно этот законопроект не самым удачным вариантом поддержки.

Демократы в Конгрессе США выступили против законопроекта о "адских санкциях" для России, который был разработан ныне покойным республиканцем Линдси Грэмом. Соответствующее заявление опубликовал конгрессмен от Демократической партии Дон Байер.

Одним из ключевых положений этого законопроекта является предоставление президенту США полномочий вводить 100-процентную пошлину против стран, закупающих российские энергоносители. После того как Верховный суд США несколько месяцев назад отменил введенные в прошлом году Трампом торговые пошлины против всего мира, законопроект Линдси Грэма внезапно оказался легальным способом вернуть президенту такие полномочия.

Именно против восстановления полномочий Трампа вводить торговые пошлины в отношении других стран выступили демократ Дон Байер и его влиятельный однопартиец Брэд Шнайдер.

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"Американский народ не хочет и не может позволить себе больше незаконных тарифов президента Трампа, приводящих к росту расходов. К сожалению, Закон о санкциях против России – это не что иное, как попытка за кулисами ввести тарифы до 100 процентов для наших основных торговых партнеров, одновременно тайно ограничивая способность Конгресса остановить дальнейшую эскалацию глобальной торговой войны Трампа", – говорится в заявлении.

Байер и Шнайдер заявили, что они, как и остальные демократы, "полностью поддерживают" применение санкций против России и тех, кто поддерживает её в агрессии против Украины, но предлагают обратить внимание на "множество разумных предложений" по поддержке Украины, которые уже были внесены на рассмотрение Конгресса.

"Этот законопроект точно не является одним из них. Напротив, он подрывает поддержку Украины со стороны Соединённых Штатов в тот момент, когда она больше всего в нас нуждается", – заявляют демократы.

Законопроект о санкциях против РФ

Как писал УНИАН, в апреле прошлого года сенатор-республиканец Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем при поддержке других депутатов из обеих партий внес в Сенат законопроект о "адских" санкциях против России. Цель – заставить Россию сесть за стол серьезных переговоров о мире с Украиной. На начальном этапе законопроект предусматривал жесткие первичные санкции против российских чиновников, банков и целых секторов экономики, а также вторичные 500-процентные таможенные тарифы на импорт из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, газ, уран и нефтепродукты (с акцентом на Китай, Индию и другие страны). Грэм активно продвигал его как инструмент давления на РФ и её "спонсоров".

Законопроект быстро набрал более 80 сторонников в Сенате, но так и не был вынесен на рассмотрение сенаторов из-за сопротивления Белого дома и республиканского руководства Сената. Впоследствии законопроект был переработан, и первоначальные 500% пошлин для всех покупателей российской энергии были снижены до 100% и предусматривались уже только для топ-5 покупателей российской энергии.

После того как в июле автор законопроекта и близкий соратник Трампа Линдси Грэм внезапно скончался, президент США публично допустил возможность принятия этого документа.

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