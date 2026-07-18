'Оборону должен возглавить не менеджер, а спецназовец': Виктор Таран объяснил, чего ожидать от нового руководства Минобороны

Назначение генерал-майора Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны является нетипичным для украинской кадровой практики последних лет и заслуживает оценки по профессиональным результатам, а не по первым эмоциональным реакциям. Такое мнение высказал политолог, ветеран российско-украинской войны и руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран

По словам Тарана, сегодня Министерство обороны должно переходить от логики административного управления к логике боевой эффективности.

"Когда страна находится в состоянии полномасштабной войны, оборону должен возглавлять не менеджер, а человек, который понимает войну изнутри, знает её цену и способен принимать решения, исходя из реалий фронта", – подчеркивает автор.

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По его мнению, нынешний этап войны требует не столько эффективного администратора, сколько руководителя, обладающего практическим военным опытом и способного быстро адаптировать систему обороны к новым вызовам.

"Современная война меняется каждый день. Побеждает не тот, кто лучше проводит совещания, а тот, кто быстрее адаптируется к новым технологиям, тактике и способам ведения боевых действий", – отмечает Таран.

Особое внимание автор уделяет развитию беспилотных систем и технологической модернизации войск. Он убежден, что именно люди с практическим опытом применения новейших средств поражения способны эффективнее реформировать оборонный сектор.

"Человек, который лично видел, как работают современные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и цифровые системы управления боем, гораздо лучше понимает, какие решения нужны армии уже сегодня", – пишет он.

В то же время Таран подчеркивает, что новому руководству придется работать в условиях чрезвычайно высоких ожиданий общества.

"Военные, волонтеры и общество будут ждать не красивых презентаций, а конкретных результатов: более быстрых закупок, более эффективного взаимодействия с армией, развития технологий и устранения бюрократических барьеров", – отмечает автор.

По его убеждению, именно практический военный опыт может стать ключевым преимуществом нового руководителя оборонного ведомства.

"Сегодня стране нужен не кризисный менеджер мирного времени, а спецназовец, который мыслит категориями победы и понимает потребности фронта", – резюмирует Виктор Таран.

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