Смерть Грэма лишила Украину главного защитника в США, и заменить его некому, - Politico

Некоторые утверждают, что это негативно отразится на позиции Украины в Вашингтоне, другие же считают, что есть и другие чиновники рядом с Трампом, которые могут активизироваться.

Смерть сенатора Линдси Грэма, одного из главных союзников Украины в Вашингтоне, стала значительным ударом для Киева. Однако украинские чиновники надеются сохранить свой импульс и поддержку в Вашингтоне в ближайшие месяцы, пишет Politico.

"Мы активно работаем с командой Трампа и Конгрессом, чтобы наконец оказать давление на Россию и добиться мира. Конечно, все опечалены смертью Грэма. Но мы надеемся на конструктивные действия со стороны Вашингтона", – сказал один из чиновников.

В то же время, отмечает Politico, пока неясно, кто станет главным защитником Украины со стороны республиканцев – и удастся ли им заручиться поддержкой Трампа.

Видео дня

Некоторые союзники Украины в Вашингтоне опасаются, что без Грэма некому будет помочь урегулировать бурные отношения Трампа с Зеленским. Грэм также был важным посредником в соглашении по полезным ископаемым, заключенном между Вашингтоном и Киевом в 2025 году, указывает издание.

"Украине нужны переводчики Трампа, потому что они не понимают Трампа. Они лишились этого… Я думаю, это препятствие", – сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Грэм был одним из немногих республиканцев в Конгрессе, имевшим связь как с Зеленским, так и с Трампом.

Председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер (республиканец от Миссисипи) также выступал за вооружение Киева, но другие союзники, такие как сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины), собираются уйти в отставку. А у демократов, таких как сенатор Ричард Блюменталь из Коннектикута, соавтор законопроекта о санкциях против России, практически нет доступа к Белому дому и возможности повлиять на Трампа.

"Многие друзья Украины из числа республиканцев не хотят и не баллотируются на переизбрание, покидая Сенат и Конгресс. Мы теряем лучших друзей Украины, которые публично и в частном порядке поддерживали и лоббировали нас", – написала украинский депутат Александра Устинова.

Антироссийские санкции под угрозой

Некоторые в Киеве опасаются за судьбу пакета санкций Грэма. Трамп может затянуть переговоры или просто решить не использовать свои рычаги влияния против России.

"Даже если Белый дом поддержит жесткие санкции, и Сенат проголосует за них, Трамп может затянуть подписание, особенно если в список будет включен Иран. Тогда он может просто не использовать санкции, поскольку они дают ему разрешение, но не обязывают его фактически вводить санкции", - отметил один из собеседников издания.

В то же время европейские дипломаты уверены, что у Украины есть и другие союзники, которые могут занять место Грэма.

"Сенатор Грэм был ключевой движущей силой в этом вопросе, и я уверен, что его будет не хватать. Надеюсь, человек, который придет ему на смену, будет следовать той же линии", - добавил один из собеседников в комментарии Politico.

Смерть Линдси Грэма - вы могли это пропустить

Ранее СМИ писали, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. Сенаторы надеются, что законопроект может быть принят до августа.

Тем временем Меган Моббс, дочь бывшего спецпосланника Дональда Трампа в Украине Кита Келлога, публично призвала расследовать внезапную смерть 71-летнего сенатора Лидси Грэма. Моббс отметила, что официальная формулировка "остановка сердца" является недостаточной.

Вас также могут заинтересовать новости: