Как греческий йогурт с ягодами влияет на уровень сахара в крови: ответ ученых

Стоит обратить внимание на то, что размер порций также влияет на показатели.

Греческий йогурт с ягодами может положительно влиять на уровень сахара в крови. Ученые выяснили, что такое сочетание способствует более плавному повышению уровня глюкозы и помогает избежать резких скачков сахара, пишет Verywell Health.

Греческий йогурт содержит больше белка, чем обычный, и именно это в значительной степени определяет его влияние на уровень глюкозы. Белок переваривается медленнее, чем углеводы, поэтому питательные вещества поступают в кровь постепенно. По данным Центра диабета Джослина, это помогает избежать резких колебаний уровня сахара после еды.

Белок также замедляет опорожнение желудка, из-за чего углеводы усваиваются медленнее, а выделение инсулина происходит постепенно.

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Исследования показывают, что молочные продукты с высоким содержанием белка могут способствовать лучшему контролю уровня глюкозы после еды.

Наибольшую пользу для стабильного уровня сахара приносит натуральный греческий йогурт без добавления сахара.

Лактоза в йогурте – это "мягкий" углевод

По данным Национального совета по молочной промышленности, углеводы в натуральном греческом йогурте преимущественно представлены лактозой – природным сахаром из молока. Она оказывает умеренное влияние на уровень глюкозы по сравнению со многими рафинированными углеводами.

В среднем порция натурального греческого йогурта объемом около ¾ стакана содержит 5–8 граммов углеводов. Его гликемический индекс ниже, чем у многих популярных продуктов для завтрака, в частности хлопьев и выпечки.

Ягоды обогащают организм клетчаткой и полифенолами

Ягоды не только улучшают вкус греческого йогурта, но и могут усиливать его влияние на контроль уровня сахара в крови. Они содержат меньше природных сахаров, чем многие другие фрукты, а также богаты клетчаткой и полифенолами – растительными соединениями, которые положительно влияют на обмен веществ, говорится в обзоре функциональной и фармакологической активности ягод.

Растворимая клетчатка замедляет усвоение углеводов, благодаря чему глюкоза поступает в кровь постепенно. Полифенолы могут улучшать чувствительность к инсулину и способствовать лучшему контролю уровня сахара после еды.

Клинические исследования показали, что ягоды, в частности черника, голубика и клубника, могут снижать уровень глюкозы и инсулина после еды, если употреблять их вместе с продуктами, содержащими углеводы.

Размер порции имеет значение

Несмотря на пользу греческого йогурта с ягодами, важно контролировать размер порции. Даже продукты, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, могут вызвать более заметное повышение глюкозы при чрезмерном употреблении.

Содержание жира и влияние на реакцию организма

Греческий йогурт бывает обезжиренным, низкожирным и полножирным. Жир замедляет пищеварение, поэтому может уменьшать ранние скачки глюкозы, но в то же время немного удлинять период ее повышения.

Реакция организма зависит от нескольких факторов

Влияние греческого йогурта с ягодами на уровень сахара может различаться в зависимости от чувствительности к инсулину, времени суток, качества сна, уровня стресса и физической активности.

Чтобы лучше понять собственную реакцию, можно обратить внимание на самочувствие после такого перекуса и придерживаться примерно одинаковых порций. При необходимости в йогурт можно добавить орехи или семечки, чтобы сделать его более сытным.

Продукты и уровень сахара в крови

Ранее диетологи рассказали, когда лучше съесть мороженое, чтобы снизить уровень сахара в крови. Отмечалось, что на показатели влияют такие факторы, как размер порции, состав мороженого, возраст и история заболеваний.

Также сообщалось, что сливы помогают поддерживать уровень сахара в крови на более стабильном уровне. Как отмечалось в материале, эти плоды содержат витамин С, витамин К, калий и многочисленные растительные активные вещества, в частности полифенолы.

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