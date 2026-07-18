Главный эффект - не военный: журналист оценил последствия удара по логистическим центрам в РФ

Ауслендер подчеркнул, что единственным способом избежать дальнейших подобных потерь для России является прекращение войны.

Удар по логистическому центру российского маркетплейса Wildberries может иметь для России гораздо более широкие последствия, чем просто уничтожение товаров. Об этом заявил израильский журналист Сергей Ауслендер, комментируя реакцию на атаку российских провоенных Telegram-каналов.

По его словам, сторонники войны открыто жалуются, что после атаки возникнут проблемы с закупкой дронов и оптоволокна через маркетплейс.

"Там у них сплошное: "где же мы теперь будем покупать дроны и оптоволокно". В общем, осуществлять снабжение действующей армии через маркетплейс – вершина военного планирования, но даже не это здесь самое важное", – говорится в посте.

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По мнению журналиста, главный эффект атаки заключается не в военном аспекте, а в экономических последствиях. По его данным, на складах могло сгореть товаров примерно на 1 миллиард долларов, хотя официального подтверждения этой оценки нет. Как пишет Ауслендер, последствия могут распространиться на различные сферы экономики. Речь идет о возможных сокращениях сотрудников складов, логистических компаний и служб доставки, а также о потерях для большого числа предпринимателей, чьи товары хранились на пострадавших объектах.

"Миллион различных предприятий потеряли товар, и большой вопрос, будет ли им кто-то компенсировать убытки. Сами склады – это не просто ангары, это высокоавтоматизированные системы, которые тоже стоят очень дорого, и строить их с нуля обойдется в огромные деньги", – пишет он.

Кроме того, как пишет Ауслендер, стало известно, что Wildberries оставляет за собой право не компенсировать продавцам потери товаров, поврежденных в результате атак беспилотников. По его информации, ещё 7 июля компания обновила условия договора с продавцами, определив обстрелы, взрывы и падение БПЛА как форс-мажорные обстоятельства, освобождающие маркетплейс от ответственности за возмещение убытков.

Журналист подчеркнул, что единственным способом избежать дальнейших подобных потерь для России является прекращение войны.

"Но поскольку нужно срочно брать Славянск, да и с Константиновкой не до конца ясно, то война будет продолжаться. Со всеми последствиями, которые мы наблюдаем. Впрочем, у россиян всё в порядке: за сутки сбито 774 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. Осколки, хлопок, задымление, окисление..." – иронизирует он.

Удары по Wildberries

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 18 июля дроны разбомбили логистический центр Wildberries под Москвой в Электростали. Он является одним из крупнейших объектов в сети компании – российского маркетплейса и онлайн-ритейлера. Кроме того, был атакован центр Wildberries и в городе Котовске Тамбовской области. По данным местных властей, 7 сотрудников погибли, 24 человека получили ранения, их госпитализировали.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ударыпо логистическим центрам в России, отметив, что они расположены на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта. Он уточнил, что пораженные объекты использовались россиянами для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

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