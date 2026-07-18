Не ASUS и не MSI: пользователи назвали лучшего производителя видеокарт 2026 года

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Издание ComputerBase подвело итоги ежегодной премии Reader's Choice Awards, в рамках которой пользователи выбрали лучших производителей видеокарт 2026 года.

В голосовании оценивались не сами графические процессоры AMD, Nvidia или Intel, а качество исполнения видеокарт конкретных брендов – включая систему охлаждения, надежность, уровень шума и качество сборки.

По итогам опроса первое место заняла Sapphire, набрав 25,6% голосов. Вторую строчку с результатом 20,8% занял один из крупнейших производителей компьютерной техники ASUS. Замыкает тройку лидеров PowerColor, получившая 13,7% голосов.

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В десятку самых популярных производителей также вошли:

Sapphire – 25,6%; ASUS – 20,8%; PowerColor – 13,7%; MSI – 11,0%; GIGABYTE – 6,8%; Zotac – 3,9%; XFX – 3,0%; Nvidia Founders Edition – 2,5%; ASRock – 2,0%; INNO3D – 1,8%

Стоит отметить, что SAPPHIRE и PowerColor, занявшие две позиции в первой тройке, выпускают видеокарты исключительно в сотрудничестве с AMD. При этом собственные версии видеокарт от создателей графических процессоров оказались далеко от лидеров. Так, устройства Nvidia Founders Edition набрали 2,5%, а модели Made by AMD – 1,6%.

Организаторы отмечают, что премия проводится уже третий год подряд и не предусматривает предварительного отбора участников. Пользователи сами выбирают производителей, который, по их мнению, предлагают наилучшие продукты и обслуживание.

УНИАН писал, что видеокарты AMD подорожают уже третий раз с начала года – все из-за ИИ бума. В ближайшие месяцы цены на Radeon RX 9000 вырастут на 10–15%.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2026 году. Мобильная RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров, а процессоры Intel впервые за долгое время сумели увеличить свою долю.

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