Трамп ответил, подпишет ли он законопроект о санкциях против России

Президент США отметил, что покойный сенатор Грэм очень этого хотел.

Президент США Дональд Трамп допустил, что подпишет законопроект о санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Журналист спросил у Трампа, подпишет ли он законопроект о санкциях против РФ. Президент США ответил, что Грэм очень этого хотел.

"Возможно, туда также добавят Иран и "Хезболлу". Есть большая вероятность, что это будет сделано", - сказал он.

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Кроме того, Трамп высказался о смерти сенатора Грэма. По его словам, ФБР тратит свое время, если занимается расследованием его смерти.

"Я бы хотел, чтобы он лучше заботился о своем здоровье. Но то, что произошло, на самом деле очень трудно обнаружить. Я не вижу в произошедшем какого-то зла. Я знаю, что существует множество теорий заговора", - подчеркнул президент США.

США могут ввести жесткий пакет санкций против России

Ранее CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа писало, что американский лидер поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. По словам собеседника издания, не исключено, что после внезапной смерти сенатора законопроект будет проголосован даже быстрее.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун сказал журналистам, что сотрудничество относительно законопроекта продолжается, и что есть хорошие шансы на успех. Хотя пока неясно, кто из республиканцев будет ответственным за законопроект вместо Грэма.

Этот пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и природный газ. Считается, что это еще больше ослабит Россию на фоне войны с Украиной.

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