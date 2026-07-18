Менеджеры Amazon умоляли Безоса отключить ИИ на складах компании, – СМИ

Персонал был недоволен работой автоматизированных помощников и саботировал работу ИИ-систем.

Компания Amazon во время тестирования новой системы на базе искусственного интеллекта для управления персоналом столкнулась с неожиданным сопротивлением со стороны собственных менеджеров. Об этом пишет yahoo.com со ссылкой на документы и внутреннюю переписку, полученные журналистами.

В публикации говорится, что Amazon тестирует новые инструменты искусственного интеллекта для оптимизации работы складов и логистики. На фоне роста спроса на максимально быструю доставку заказов компании необходимо было усовершенствовать логистические процессы.

По данным издания, на раннем этапе внедрения инструментов ИИ сотрудники нередко игнорировали рекомендации бота, находили способы обойти их или полностью отключали отдельные компоненты системы, если считали свои решения более правильными. Из-за этого руководство компании пришло к выводу, что добровольное выполнение рекомендаций не работает должным образом.

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Именно поэтому уже в этом году компания решила ввести более жесткий контроль за выполнением рекомендаций алгоритмов. В то же время представитель Amazon заявил журналистам, что утечка документов не отражает полной картины, и, по его словам, у менеджеров по-прежнему остается право принимать окончательные решения, тогда как ИИ-инструменты остаются вспомогательными.

"Менеджеры, как и раньше, принимают решения – эта технология лишь предоставляет им более качественную информацию для принятия этих решений и освобождает больше времени, которое они могут посвятить поддержке своих команд", – заявил представитель Amazon.

Однако, как пишет yahoo.com, утекшие документы свидетельствуют о том, что часть руководителей складов недовольна работой новой системы. Некоторые из них просили руководство "отключить приложение прямо сейчас" или временно отключить его до устранения недостатков.

Среди основных претензий работников была неспособность алгоритмов учитывать индивидуальные особенности сотрудников. В компании пояснили, что эти замечания касались лишь начального этапа тестирования, когда персонал еще привыкал к новым инструментам, а сами отзывы использовали для дальнейшего совершенствования системы.

В Amazon также заверили, что нынешняя версия программного обеспечения существенно отличается от ранних тестовых образцов.

"Мы действуем взвешенно, определяя, где эта технология имеет наибольший смысл, и вносим коррективы, прежде чем принять решение о её масштабировании", – отметил представитель компании.

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Как писал УНИАН, в Китае вступили в силу новые правила, запрещающие чат-ботам с искусственным интеллектом формировать чрезмерную эмоциональную зависимость пользователей. Это вызвало волну жалоб в соцсетях, где люди описывают потерю своих "виртуальных партнеров" как настоящий разрыв отношений.

Власти объясняют, что новые нормы призваны предотвратить изоляцию пользователей от реальной жизни и сохранить навыки эмпатии.

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