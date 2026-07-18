России удалось остановить экспорт зерна через морские порты Украины, – СМИ

Трейдеры не закупают зерно через порты, а суда боятся заходить в акваторию.

Экспорт зерна через глубоководные порты Украины практически полностью остановился из-за массированных российских атак на портовую инфраструктуру. Об этом в комментарии изданию Latifundist.com рассказал операционный партнер консалтинговой компании Barva Invest Богдан Костецкий.

По его словам, большинство крупных зернотрейдеров временно прекратили закупки зерна через глубоководные порты. Также прекратили работу отдельные терминалы в этих портах.

"Практически все крупные игроки на рынке свернули закупки через глубоководные терминалы. Фактически сегодня у нас остановился глубоководный экспорт", – сообщил аналитик рынка.

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Судовладельцы, со своей стороны, также массово отказываются заходить в украинские порты, ссылаясь на значительную опасность.

Как пояснил Костецкий, эта ситуация уже оказывает давление на внутренние цены в Украине. Например, перерабатывающие предприятия снизили закупочные цены на рапс примерно на 1 тыс. грн/т. Аналогичным образом комбикормовые заводы снижают закупочные цены на зерно.

В то же время альтернативные маршруты логистики, в частности через Румынию, приводят к значительным транспортным расходам, отмечает эксперт.

При этом Костецкий считает, что остановка экспорта вряд ли будет длительной.

Российские удары по Одессе

Как писал УНИАН, накануне Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего были повреждены иностранные сухогрузы, а среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Украинские военные моряки спасли 17 членов экипажа судна VENTURO. Также повреждены объекты инфраструктуры и специальная спасательная техника.

Кроме того, мы сообщали, что во время ракетного удара по Одессе на этой неделе погибла волонтер и инструктор по оказанию первой помощи Украинского Красного Креста Елена Архипова, мать троих детей. Ее дети выжили и получают необходимую помощь.

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