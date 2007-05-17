В Москве поставят памятник конструктору Т-34

Депутаты Мосгордумы приняли решение включить в перечень памятников городского значения, которые должны быть построены, памятник Михаилу Ильичу Кошкину, конструктору танка Т-34.

На создание монумента будет объявлен открытый конкурс.

Танк А-32, прообраз будущей "тридцатьчетверки", разработало КБ Харьковского танкового завода под руководством Кошкина. В течение 1940 года Михаил Кошкин полностью подорвал здоровье, самоотверженно работая над танком и отстаивая его перед руководством. 26 сентября 1940 г. он умер, но в том же году Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о серийном производстве танка Т-34.

Во время Великой Отечественной войны Т-34 составляли основную часть советских бронетанковых войск.

Исследователи признают Т-34 лучшей машиной в истории танкостроения.