Top 10 танков за сто лет (фото)

Телеканал Military Channel на основе опроса американских и британских военных и экспертов-оружейников составил рейтинг лучших танков за последние сто лет. Все боевые машины получали оценку по пяти категориям – огневая мощь, броня и выживаемость, ходовые качества и маневренность, технологичность производства и обслуживания и «фактор устрашения».

Лидером рейтинга стал легендарный советский танк Т-34, конструкции Михаила Кошкина, Александра Морозова, Николая Кучеренко. Эксперты выставили баллы, близкие к максимальным, по четырем признакам из пяти и признали абсолютным лидером по технологичности производства.

Второе место в рейтинге занял американский M-1 Abrams, впервые произведенный в 1983 г. – абсолютный лидер по мощи огня и защищенности, близок к лидерству по «устрашению», но с невысокими баллами за ходовые качества и технологичность.

На третьем месте немецкий Тигр времен Второй мировой (первый выпуск – 1942 г.). Высокие баллы за 88-миллиметровую пушку и 100-миллиметровую броню, умеренные оценки - за движение и маневренность, близкие к нулю за технологичность и… абсолютный лидер по «фактору устрашения».

На четвертом месте английский танк Первой мировой войны WW-1. Замыкает пятерку лучших образцов английский “Центурион” конца 40-х годов.

Далее расположились основной немецкий танк Второй мировой Mk-IV, современный английский Челленджер, советский Т-54/55, израильский Меркава и американский М-4 Шерман времен Второй мировой войны.

Т-34 на Кубе накануне боев в бухте Кочинос, 1961 г.

М-1 Абрамс в Кувейте, накануне атаки на Ирак

"Тигр", фото 1942 г. сделано германским Генштабом для руководства рейха, когда решался вопрос о серийном производстве

Т. н. "мужская" версия танка WW-I (с пушкой, у "женской" были только пулеметы), фото 1917-18 г.

"Центурион", 1950 г.

Немецкие Mk IV во Франции, 1942 г.

Английский "Челленджер" в Омане, 2001 г.

Т-55, находившийся на вооружении иракской армии во время операции "Буря в пустыне"

Израильский "Меркава" на Голанских высотах, 1999 г.

Американский "Шерман" (М-4), фото 1944 г.

Фото с сайта Military Channel

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