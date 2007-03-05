Тимошенко в Америке угощали крабовым пирогом (фото)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО привезла в Украину из США награду «За честь и признание» от Республиканской партии. Вручение награды состоялось на банкете памяти Рональда Рейгана в рамках 34-й ежегодной конференции в формате «Conservative Political Action Conference». На банкете присутствовали больше двух тысяч человек, его транслировал в прямом эфире один из американских телеканалов.

Американские политики, по рангу сидевшие в президиуме перед двумя тысячами людей в зале и миллионами телезрителей, наблюдавшими за шоу в прямом эфире, налегали на крабовый пирог, запивая его кто - белым, а кто - красным вином.

Украинскую гостью посадили среди первых лиц Республиканской партии. Юлия Тимошенко, правда, больше пригубливала бокал с водой.

Полностью материал о банкете и участии в нем Юлии Тимошенко читайте тут.