Как Тимошенко в Штатах награду вручали (фоторепортаж)

Тимошенко опять отличилась. Привезла из Америки награду, ещё невиданную в наших краях. «Человека года» видели. Главное отличие «Евровидения» привозили. Суперкубок Европы по футболу заезжал в наши края (хотя и давненько это было).

Награды Рейгана никому еще видеть не приходилось. Внешне в ней никакой «фишки» будто бы и нет: большая книга формата газеты «Правда», а в ней копии документов, подписанных Рональдом Рейганом. Чек или конверт к ней не прилагаются. Но логично напрашивается вывод: не раздают же на земле, где придумали «Оскара», нечто малой стоимости. Да и звучит название награды ничего так: за личный вклад в развитие демократии.

Значит, всё-таки отличилась.

Прибавила определенный «пи-ар» к своему рейтингу. А еще побывала на церемонии вручения политической награды в США и смогла вблизи, а не со слов политтехнологов, оценить политическую культуру нации, претендующей на звание законодателя моды в политике.

Награду Тимошенко вручали на конференции «Комитета консервативного действия». Это негосударственная организация, которая позиционирует себя как открытая общественная структура, хотя реально известно, что речь идет о консервативном крыле Республиканской партии. Конференции комитета проводятся ежегодно, это было уже 34-е по счету такое мероприятие. На протяжении трех дней ведутся дискуссии, всевозможные «круглые столы», а еще едва ли не важнейшая цель мероприятия - сбор средств для партии. И успех конференции, в первую очередь, измеряется суммами пожертвований на выписанных чеках.

Но это, конечно, работа, скрытая от глаз публики. Публика в эти дни потребляет яркие шоу. Одно из таких шоу - традиционный банкет памяти Рональда Рейгана. Именно в этот вечер и вручалась награда Юлии Тимошенко. Лидер БЮТ стала одним из ярких пунктов действа, и, нужно признать, вписалась она в сценарий эффектно и непринужденно.

Выглядит это так. Задолго до половины восьмого вечера благородная публика занимает очередь в банкетный зал. Выстраиваются в живую цепочку, ведя светские беседы и потягивая коктейли. В зале их ждут накрытые белоснежными скатертями столы, вышколенные официанты. Наконец двери отворяются и публика занимает свои места за пронумерованными столами.

Ведущая, или как принято говорить здесь, хозяйка церемонии, известная шоу-вумен Лаура Ингрехем, начинает шоу. Представленные ею гости - сенаторы, известные журналисты, высокопоставленные военные чины, – занимают места в президиуме. Тимошенко представляют второй. Публика приветствует гостью вполне бурно, хотя это не идет в сравнение с некоторыми, судя по всему, кумирами.

Между столами виртуозно лавируют официанты с горячими блюдами (закуски уже на столах). Вносится национальный флаг. Известный политик выходит на край сцены и исполняет гимн.

Все это здесь же транслируется на двух огромных экранах по разные стороны зала. Официанты приносят горячее и тем, кто сидит на сцене.

Тем временем слово предоставляется известному военному Оливеру Норту. Зал бурно аплодирует, когда он произносит имена солдат, отважно защищающих Америку. Молодые ребята поднимаются под овации зала, некоторые опираются на костыли, видно, как они взволнованы таким вниманием. Кульминацией этой части действа становится вручение подполковником Нортом отличия Рональда Рейгана за защиту Конституции одному из солдат. Подполковник обнимает парня, целует. Один из американских журналистов рядом с нами в секторе прессы (это стулья, отгороженные канатом, за всеми банкетными столиками), с нескрываемым сарказмом поднимает большой палец вверх. Сарказм, как пришлось потом услышать от него, искренний и неподдельный. Подполковник стал известен благодаря грандиозному скандалу с поставками оружия, суд признал его нарушителем Конституции. Потом скандал удалось замять, другой суд вынес решение, куда более благосклонное к подполковнику, но, как говорят в наших краях, осадок остался. Теперь, сокрушенно качает головой американский коллега, человек, который нарушил Конституцию, вручает награду за защиту Конституции. «Такой себе американский Потебенько», - говорю я больше сам себе. «Ху из Потебенько?» - спрашивает. Долго объяснять.

Следующий оратор просто рвет зал в клочья. Рвет смехом. Но если вслушаться в его шутки, становится немного не по себе. Оратор сыплет настолько грубыми и нескрываемо высокомерными шутками о мексиканцах, что зал бы должен бы свистеть от возмущения. Но почтенная публика хохочет, держится за животы. Это тоже американские реалии.

Между тем весьма интересно наблюдать за теми, кто сидит на сцене. Кумиры публики с абсолютной американской непринужденностью перед двумя тысячами людей в зале и миллионами телезрителей, наблюдающими за шоу в прямом эфире, уминают горячее и крабовый пирог.

Тимошенко скромно все время пригубливает бокал с водой. А мужчина рядом с ней - Джон Фанд, один из руководителей Wall Street Journal - отсутствием аппетита на страдает.

Тем временем, за минуту до самого вручения публика просмотрела фильм о Тимошенко. На гигантских экранах появились известные кадры двухгодичной давности с Майдана, лица политиков – Ющенко, Кинах, Бессмертный, Турчинов, и, конечно, Тимошенко, Тимошенко, Тимошенко. Словно возвращаешься в те дни. Публику эти эмоциональные кадры тоже «заводят». Кажется, если бы в это мгновение на сцену вышли «Гринджолы», зал бы запел: «Разом нас багато».

Тимошенко провозглашает харизматичный спич. Публика аплодирует с особым воодушевлением, когда Тимошенко вспоминает Рейгана и обещает идти его дорогой.

Теперь, кажется, можно и расслабиться.

Александр Калиниченко, фото автора