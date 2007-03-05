Луценко и Стецькив готовят к ”Маршу справедливости” Канаду

Лидеры гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО и Тарас СТЕЦЬКИВ находятся в Канаде по приглашению Всемирного конгресса украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения «Народная самооборона», 3 марта они приняли участие в юбилейном заседании, посвященном 40-й годовщине Всемирного конгресса украинцев, где лидер «Народной самообороны» Ю.ЛУЦЕНКО был главным докладчиком.

В своем выступлении он отметил необходимость объединения усилий всех демократических сил Украины. Участники заседания, в свою очередь, выразили пожелание реализовать эти слова на деле, а не оставлять их на бумаге.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, украинский народ не заслуживает жить четыре года под правлением власти, “построенной на лжи и предательстве”. В то же время он подчеркивает, что немедленные досрочные выборы не самоцель для его команды.

Лидер «Народной самообороны» отметил, что правильным было бы сначала принять новую редакцию Конституции, которая бы делала невозможными различные трактовки ради узурпации власти следующими победителями, а обеспечивала окончательный баланс ветвей власти. И только после этого, уверен Ю.ЛУЦЕНКО, на основе открытых партийных списков нужно провести досрочные выборы советов всех уровней.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО и Т.СТЕЦЬКИВ приняли участие в заседание оргкомитета по почтению памяти жертв Голодомора.

Украинские гости также были ознакомлены с работой кредитных союзов украинцев в Канаде, которые являются эффективной формой самоорганизации украинской диаспоры.