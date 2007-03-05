Индейцы чероки исключили из племени… негров

Американское индейское племя чероки постановило не считать более своими гражданами потомков беглых чернокожих рабов, приставших к племени и смешавшихся с его чистокровными членами, сообщает AFP.

Согласно решению, принятому 77 процентами голосов против 23, членами племени не могут считаться также негры, женившиеся на индианках и дети от смешанных браков.

Комментируя принятое решение, главный вождь племени Чад Смит, в частности, сказал: "Народ чероки воспользовался основным демократическим правом, правом на выборы. Его мнение относительно того, кто должен считаться гражданином нации чероки, ясно. Никто другой не имеет права это определять".

Племя чероки начитывает в настоящее время от 250 до 270 тысяч человек и является вторым по численности индейским племенем США после навахо. Его члены пользуются некоторыми привилегиями, такими как право на бесплатное медицинское обслуживание и школьное образование, а также получение жилищных субсидий. Кроме того, индейцы могут содержать на принадлежащих им территориях игорные заведения.

Лента.ру