Грузия начала вещание русскоязычного телеканала

Русскоязычный телеканал «Первый Кавказский», который создан на базе Общественного вещателя Грузии и предназначен для всех стран Кавказа, впервые выйдет в эфир с вечерним выпуском новостей в понедельник, сообщила руководитель информационной службы телекомпании Екатерина КОТРИКАДЗЕ, передает РИА "Новости".

«Вещание начнется с выпуска новостей в семь часов вечера», - сказала она.

По ее словам, сначала канал будет доступен по интернету, но вскоре выйдет в эфир по спутнику - предположительно, с середины января.

Новостные передачи «Первого Кавказского» будут выходить в эфир ежедневно по четыре раза.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ выразил удовлетворение в связи с появлением в Грузии русскоязычного телеканала. «Я очень доволен, что в Грузии появился мощный русскоязычный канал», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

«Это важно для Грузии, для грузинской аудитории, потому что мы не должны потерять русский язык. Это очень важный пласт культуры, это очень важный пласт цивилизации. Это не только то, что пересекает нас и объединяет с народами России, но я думаю, что еще очень долгое время это также будет оставаться параллельным языком общения с другими народами бывшего социалистического лагеря и постсоветского пространства», - сказал М.СААКАШВИЛИ.