В Польше подняли бунт беженцы из Чечни

Польские правоохранительные органы во вторник вечером задержали около 250 нелегалов, которые пытались поездом „Вроцлав-Дрезден” пересечь польско-немецкую границу.

Как сообщили УНИАН в польской пограничной службе, беженцы, которые ожидают решения предоставление им убежища в Польше, объясняли свой массовый выезд желаниям устроить мирную демонстрацию в Страсбурге. В частности, заявить на митинге о сложных, по их мнению, в Польше процедурах предоставления политического убежища и плохих условиях в центре содержания.

Поезд с беженцами еще утром был задержан польской Легнице, где проводники во время проверки билетов обнаружили нелегалов. Однако власти были вынуждены отпустить поезд после того, как беженцы заблокировали другие пути на железнодорожном вокзале, и позволили проехать до границы Германии. Поскольку среди беженцев было около 60 детей, силовые действия не применялись.

По данным пограничников, беженцы, которые пытались пересечь границу, были гражданами Чечни и Грузии. Беженцы заявили польским журналистам о чрезвычайно плохих условиях их содержания в Польше. В то же время они заявляют, что не могут вернуться на родину, где им угрожает смерть.

Пограничная служба также отметила, что федеральная полиция Германии информировала польскую сторону, что не допустит пересечения границы беженцами без документов.

Справка УНИАН. Согласно польскому законодательству, документ, который выдается беженцам, которые ожидают решения предоставление политического убежища, предоставляет право на пребывание лишь в Польше.

Польша с конца 2007 года входит в шенгенскую зону, которая объединяет 28 европейских государств, между которыми не существует пограничного контроля, но действуют мобильные группы, которые периодически проверят наличие необходимых документов у путешествующих.