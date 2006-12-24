Католики готовятся встретить Рождество

В ночь с 24-го на 25 декабря католики всего мира встречают Рождество.

На знаменитых пляжах Рио-де-Жанейро впервые проходят рождественские парады. Рождество тут встречают танцами и песнями. Специальные выступления готовили 350 представителей разных танцевальных школ.

В Мексике гремят красочные салюты. Там отметили знаменитую Ночь редисок. По традиции, которая зародилась еще в середине XIX века, фермеры устроили выставку рождественских скульптур, сделанных исключительно из редиски.

В Бельгии специально к Рождеству сварили сто сортов крепкого пива. Эта страна славится подобной рождественской традицией. Она берет начало в XIX веке. В среднем бельгийцы тратят на рождественский стол от 15 до 25 евро. А на приобретение подарков бельгийцы готовы отдать до 400 евро.

Главным рождественским угощением на столе у финнов традиционно является окорок. Эта традиция пришла в Финляндию из Швеции во второй половине 18 века и долго была своего рода привилегией знати. Только в конце 19-го - начале 20 века елка и окорок стали доступны всем гражданам и постепенно превратились в привычные атрибуты Рождества. А вот пить на Рождество финны предпочитают красное вино.

На каждом немецком столе в этот вечер будут знаменитые не только в Германии, а и за ее пределами рождественские кексы - Weihnachtstollen. Рождественские кексы изготавливают в Германии много фирм, но центром традиционного Weihnachtstollen считается Дрезден. Там эти овальные кексы с толстым шаром сахарной пудры, символизирующей укутанного в пеленки младенца Иисуса, появились свыше 500 лет тому назад.

В Польше без ангела настоящего праздника просто не может быть. В большинстве регионов Польши именно ангел приносит подарки под елку.

Традиция ставить и наряжать елку пришла в Польшу из Германии. В польских домах такой обычай появился в первой половине 19 века. Однако в большинстве крестьянских семей он укоренился лишь через 100 лет.

Традиционный ужин в Сочельник - один из самых важных элементов рождественских праздников. В этот вечер, 24 декабря, на праздничном столе должно быть 12 блюд - по числу апостолов. Готовят борщ, рыбу, грибы, капусту, традиционную постную еду. В деревнях люди до сих стараются, чтобы на столе появилось все, что растет в поле: это должно гарантировать урожай на следующий год.