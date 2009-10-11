Сегодня в России проходят 7 тысяч выборов
Эксперимент по электронному голосованию
Сегодня в 75 регионах России проходят около 7 тыс. выборов разного уровня.
Как сообщили УНИАН в Центральной избирательной комиссии России, в выборах смогут принять участие около 30 млн. россиян.
В частности, впервые в истории муниципальные выборы пройдут в Чечне и Ингушетии, где до сих пор местные главы назначались региональной властью.
В целом по России избирателям предстоит выбрать представителей на 43 тыс. выборных должностей из 90 тыс. выдвинутых кандидатов.
Три субъекта РФ: Республика Марий Эл, Тульская область и город Москва - будут избирать депутатов законодательных органов власти.
Глава Центризбиркома России Владимир ЧУРОВ назвал избирательную кампанию «весьма организованной» и отметил, что в день голосования можно рассчитывать на достаточно высокую активность избирателей.
В ходе голосования продолжится эксперимент по электронному голосованию - с помощью Интернета и мобильного телефона.
Согласно информации МВД РФ, в обеспечении общественного порядка и безопасности будут задействованы более 75 тыс. сотрудников органов внутренних дел и свыше 3 тыс. военнослужащих Внутренних войск МВД России.