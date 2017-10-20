В Китае построят подвесные дороги

Китай планирует построить коммерческие подвесные железнодорожные линии с использованием поездов на литиевых батареях, которые позволят решить проблемы пробок и загрязнения в живописных районах. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на Синьхуа.

Сообщается, что в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) завершается строительство надземной монорельсовой линии протяженностью более 10 километров для поездов на литиевых батареях, сообщил член Академии наук Китая Чжай Ваньмин.

Другая подобная линия в городе Чэнду – административном центре провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), находится в процессе планирования, добавил он.

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В прошлом году поезд на литиевых батареях со скоростью 60 км/ч успешно курсировал на 1,4-километровой пробной монорельсовой линии, разработанной научной командой Чжай Ваньмина. Общий пробег состава в целом насчитывает 10 тыс. километров.

Расходы на строительство подвесных дорог составляют менее одной пятой от подобных на строительство метрополитена. К тому же, такие дороги не загрязняют окружающую среду и не влияют на наземные объекты.

Подвесные дороги – это новый выбор для решения проблемы пробок в городах, а также хорошее транспортное средство для посетителей в живописных районах, указал Чжай Ваньмин.

В настоящее время некоторые города Китая, включая Ханьчен (пров. Шэньси, Северо-Западный Китай), планируют возведение надземных монорельсовых линий.