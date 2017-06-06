Трамп заявил, что СМИ пытаются заставить его не использовать соцсети

17:19, 06 июня 2017
Мир
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Трамп заявил, что массмедиа раздражает тот факт, что получить «честные и нефильтрованные» новости можно не от них.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает «честные и нефильтрованные» новости вне массмедиа. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский президент заявил, что массмедиа пытаются заставить его не использовать социальные медиа и соцсети.

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«Лживые массмедиа так тяжело работают, пытаясь заставить меня не использовать социальные медиа. Они ненавидят меня за то, что я могу получить честное и нефильтрованное сообщение не от них», - написал Трамп.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле заявили, что недружественные намерения Запада в отношении России не скрываются, но, несмотря на все, Москва рассчитывает, что позиция США в вопросе отношений с РФ прояснится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим очень много недружественных проявлений. Их видно невооруженным глазом. Дело не только в Вашингтоне, не только в недружественных заявлениях и фактах даже, когда они не скрывают своих враждебных помыслов в отношении нас», - сказал Песков.

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Теги: #твиттер Трампа#Трамп о СМИ