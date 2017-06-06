Трамп заявил, что СМИ пытаются заставить его не использовать соцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает «честные и нефильтрованные» новости вне массмедиа. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский президент заявил, что массмедиа пытаются заставить его не использовать социальные медиа и соцсети.

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«Лживые массмедиа так тяжело работают, пытаясь заставить меня не использовать социальные медиа. Они ненавидят меня за то, что я могу получить честное и нефильтрованное сообщение не от них», - написал Трамп.

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле заявили, что недружественные намерения Запада в отношении России не скрываются, но, несмотря на все, Москва рассчитывает, что позиция США в вопросе отношений с РФ прояснится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим очень много недружественных проявлений. Их видно невооруженным глазом. Дело не только в Вашингтоне, не только в недружественных заявлениях и фактах даже, когда они не скрывают своих враждебных помыслов в отношении нас», - сказал Песков.