Трамп заявил, что СМИ пытаются заставить его не использовать соцсети

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает «честные и нефильтрованные» новости вне массмедиа. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский президент заявил, что массмедиа пытаются заставить его не использовать социальные медиа и соцсети.

«Лживые массмедиа так тяжело работают, пытаясь заставить меня не использовать социальные медиа. Они ненавидят меня за то, что я могу получить честное и нефильтрованное сообщение не от них», - написал Трамп.

The FAKE MSM is working so hard trying to get me not to use Social Media. They hate that I can get the honest and unfiltered message out.