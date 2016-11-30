Российские истребители не могут взлететь с авианосца "Адмирал Кузнецов", их перебрасывают на сушу - The Times

Об этом для The Times пишет журналистка Дебора Хейнс, передает InoPressa.

"Во вторник один источник в оборонном ведомстве сказал, что большая часть самолетов, которые имелись на единственном российском авианосце, была переброшена на базу в Сирии после того, как они столкнулись с трудностями при взлете в условиях моря", - говорится в сообщении.

"На спутниковых снимках, сделанных 20 ноября и опубликованных на этой неделе журналом IHS Jane's, видны 8 российских "Су-33" и один "МиГ-29" на кремлевской базе Хмеймим в провинции Латакия на западе Сирии. Как считается, эти самолеты входили в авиационную группу на борту "Адмирала Кузнецова", - пишет издание.

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Источник сказал, что вскоре после развертывания большая часть российского отряда была переброшена на сушу, "когда они обнаружили, что взлетать с моря у них получается немножко хре**во". Источник не удивлен, что с российского авианосца, по-видимому, не удается проводить крупномасштабные ударные операции, добавляет журналистка.

Как отмечают военные эксперты, авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет статус наиболее проблемного корабля флота РФ - силовая установка корабля быстро перестала соответствовать предъявляемым требованиям.

Так, в ходе первой боевой службы еще зимой 1995 - весной 1996 года из-за неудовлетворительного состояния главной энергетической установки авианосец несколько раз терял ход и не мог развивать полную скорость.

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Многочисленные ремонты - в 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 годах - не могли исправить ситуацию в основном из-за недостаточного финансирования, которого не хватало на проведение всех необходимых работ.

Начиная с 2010 года, в РФ всерьез заговорили о необходимости модернизации «Кузнецова», которая включала бы средний ремонт корабля с заменой ряда систем. Изначально ремонт планироваось начать в 2012 году и завершить в 2017-м, но сделать это вовремя помешал дефицит мощностей.

Главной проблемой «Кузнецова» остается его энергетическая установка, в основном поддерживаемая в рабочем состоянии за счет «каннибализации». Недооценивать проблему невозможно - авианосцы весьма требовательны к возможностям своих ходовых систем и скорости хода, которая должна облегчать подъем самолетов с полной взлетной массой, обеспечивая дополнительные 50-60 километров в час к собственной взлетной скорости летательного аппарата.

Неспособность авианосца дать полный ход приводит к тому, что самолеты имеют серьезные ограничения по взлетному весу, что не позволяюет брать полный запас топлива и/или боевой нагрузки.