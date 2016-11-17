В России похвалились "массированным огневым ударом" Су-33 из авиакрыла "Адмирала Кузнецова" по Сирии
Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов" уничтожили якобы не менее 30 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусры" в сирийской провинции Идлиб.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Он сообщил, что во вторник, 16 ноября, был произведен "массированный огневой удар".
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Представитель Минобороны РФ заверил, что несколько каналов разведки подтвердили гибель не менее 30 террористов, среди которых, как утверждатся, полевые командиры Мухаммад Хелал, Абу Джабер Хармужа и Абуль Баха Аль-Асфари, планировавший наступление на Аллепо.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября Российская Федерация начала в Сирии операцию с использованием палубной авиации и крылатых ракет, задействован и авианосец "Адмирал Кузнецов".