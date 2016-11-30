Французская полиция "забыла" предупредить власти о завозе 40 тонн марихуаны для рабочих целей

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Liberation.

Как стало известно изданию, примерно год назад во Францию, с ведома управления, было завезено почти 40 тонн марихуаны. Официально такое количество каннабиса завозилось для выявления нелегальных сетей сбыта наркотиков. Французская полиция действительно применяет такую практику много лет.

Однако в этом случае в полиции "забыли" предупредить министерство юстиции страны о ввозе такой масштабной партии. Так, прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что его не уведомили о таком масштабном завозе наркотиков в страну.

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"Нас не проинформировали о перевозке наркотиков. Мы никогда бы не приняли поставку одной тонны марихуаны для работы "под прикрытием". Было принято решение, что в рамках этой системы поставки не должны больше нескольких сотен килограммов", – сообщил изданию следственный судья Лиона Бертран Грейн, который занимается расследованием дела.

Издание отмечает, что высшее руководство полиции было осведомлено с обстоятельствами дела, и теперь руководителям полиции "придется объясняться с Генеральной инспекцией национальной полиции".

Следствие должно выяснить, каким образом такая крупная партия наркотиков попала к Франции и разошлась на черном рынке.