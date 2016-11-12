В Запорожье задержан криминальный авторитет по прозвищу "Григора" (фото)

В Запорожье в пятницу, 11 ноября, правоохранители задержали криминальный авторитет Юрия Григоренко по прозвищу «Григора».

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Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области, задержанный поддерживает тесные связи с «ворами в законе» по прозвищу «Лёра Сумской» и «Принц».

Григоренко 1965 года рождения, уроженец города Днепродзержинск Днепропетровской области. Ранее судимый, всего в местах лишения свободы провел 27 лет 8 месяцев.

«Во время задержания и обыска Григоренко и его автомобиля изъяты: пистолет системы «Наган» 1945 г.в. с 7-ю патронами калибра 7,62; гранатомет РПГ-18; 3 гранаты Ф-1 с запалом современного производства; марихуана весом примерно 100 граммов, государственные номерные знаки с угнанных автомобилей; радиостанция, которая работала на 2-х каналах (Управления патрульной полиции города Запорожья и отделов полиции ГУНП в области)», - говорится в сообщении.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Ему планировали объявить о подозрении в совершении разбойного нападения с использованием огнестрельного оружия.