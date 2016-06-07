"Попытка госпереворота в Казахстане": Эксперты обнаружили российский след в событиях в Актобе

Об этом говорится в прогнозе аналитической группы DA Vinci, переданном УНИАН.

Как известно, 6 июня Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о причастности арестованного 30 января текущего года бизнесмена Тохтара Тулешова к подготовке государственного переворота в республике: спецслужбы утверждают, что Тулешов разработал план создания и приведения к власти альтернативного правительства в стране.

Отмечается, что план его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акций протестов и массовых беспорядков.

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Так, Комитет нацбезопасности Казахстана провел серию арестов, в результате чего по обвинению в сообщничестве задержаны ряд высокопоставленных чиновников, в том числе военные.

Согласно заявлениям КНБ Казахстана имеются доказательства, что акции протеста против так называемой земельной реформы, которые прошли в Атырау, Астане, Алматы, Уральске, Кызылорде, были инспирированы и профинансированы Тулешовым еще в декабре 2015 года.

"Связь Тохтара Тулешова с властями Российской Федерации не вызывает сомнений", - говорится в прогнозе.

Так, Тулешов занимал пост председателя экспертного совета по экономическому сотрудничеству РФ, Казахстана, Беларусии и Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы России. С 2008 года Тулешов – Советник Верховного Атамана Союза казачьих общественных объединений Казахстана по укреплению союзнических отношений с Россией, русскими и казачьими национально-культурными общественными организациями Содружества Независимых Государств. С 2009 года — советник и полномочный представитель Казахстанского Республиканского общественного объединения «Русская община» и пр.

Отмечается, что за 7 лет, начиная с 2008 года Тулешов выполнял роль не только лоббиста и легального источника финансирования российских проектов в Казахстане, но и координатором работы пророссийских военизированных организаций на территории страны.

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"Современная концепция российских военных операций за рубежом в значительной степени делает ставку на использование парамилитарных и повстанческих групп, в которых русское казачество является наиболее приоритетной силой. На первом этапе вторжения на Донбасс казаческие формирования являлись основной приданной силой подразделений сил специальных операций ВС РФ", - подчеркивают аналитики.

Как говорится в прогнозе, "исламистский след" событий 5 июня в Актобе активно обсуждается российскими медиа. Однако тактика действий групп, осуществивших нападения на оружейные магазины и воинскую часть в Актобе, существенно отличается от способов действий джихадистских групп, в том числе салафитского толка.

В частности, высокий процент потерь со стороны нападавших также является нетипичным для атак радикальных исламистов без использования смертников, что говорит о низком уровне подготовки групп.

"Активные информационные вбросы о причастности к терактам несуществующей "Армии освобождения Казахстана", активное обсуждение исламистской угрозы на российских медиа-ресурсах с использованием "экспертов", работающих в интересах пропаганды политики Кремля в том числе в Украине, а также поспешный визит Министра обороны РФ Шойгу в Астану и Ашхабад, свидетельствуют о попытке отвлечения внимания от реального источника атаки", - отмечают эксперты.

Среди прочего, 2-летний мониторинг ситуации в северных районах Казахстана свидетельствует о том, что ключевые очаги радикального исламизма в данном регионе практически подавлены властями. Согласно данным представителей правоохранительных органов Казахстана, распространение джихадизма в Казахстане происходит с территории РФ.

Современные возможности РФ позволяют осуществлять косвенное руководство радикальными исламистскими группировками с позиций подконтрольных имамов на территории России. В данном контексте обращает на себя внимание связь Тулешова с межрегиональным фондом "Ислам и мир".

На причастность России к событиям в Актобе косвенно указывает инцидент, произошедший 22 мая 2016 года, когда на сайте движения "Открытая Россия" было опубликовано сообщение , которое через час было удалено, о проведении экстренного совещания Правительства Оренбургской области (около 100 км от Актобе) о неотложных мерах в связи с трагическими событиями в северных районах Республики Казахстан.

Его появление последовало после митингов против земельной реформы, прошедших 24 апреля в Атырау и 29 апреля в Актау, - в организации которых силы безопасности подозревают Тулешова, и за месяц до арестов по делу о подготовке госпереворота.

Кроме того, события в Актобе предшествовали брифингу КНБ Казахстана о предотвращении государственного переворота.

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"Если считать, что служба нацбезопасности Казахстана с начала февраля 2016 года предпринимала меры по вскрытию сети заговорщиков, которая могла координироваться извне, то аресты 6 июня завершили этап данной оперативной разработки. Угроза вскрытия агентуры могла требовать от кураторов мероприятия по отвлечению внимания КНБ РК с целью вывода некоторых особо ценных агентов влияния на территорию сопредельного государства", - предполагают эксперты.

Эксперты также назвали ряд причин, из-за которых дестабилизация ситуации в Казахстане выгодна для России. Так, данный процесс помогает запустить процесс внутриполитической конфронтации в Казахстане; устранить риски развития "Шелкового пути" в КНР в обход РФ; взять под контроль северные районы страны по примеру ОРЛО и ОРДО на Донбассе, создав буферную зону на южных границах РФ в виде непризнанных территорий; минимизировать риски политического дрейфа Астаны в сторону Пекина; предотвратить экономическое усиление Китая в Казахстане; склонить руководство РК к более активному сотрудничеству с РФ; усилить экономическое влияние РФ в регионе и на Каспии вплоть до взятия под контроль казахстанской части побережья.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек.