Синхронные атаки ИГИЛ: Десятки подростков готовы применить химическое оружие и взрывчатку в ряде стран

По данным агентства Fars, таких боевиков обучено уже несколько десятков, сообщает ТАСС.

"ИГ вооружило своих террористов химическими бомбами для совершения преступлений в Сирии, Ираке и других государствах мира, - приводит агентство заявление генерала ОНС Акрама Мухаммеда Абдулрахмана. - Боевики-смертники ИГ готовы применить одновременно обычные взрывные устройства и химические боеприпасы. Для этого уже обучено множество подростков".

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Как известно, в мае этого года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выступила с предупреждением о наличии "исключительно тревожных" признаков того, что ИГ, возможно, самостоятельно разрабатывает химическое оружие. Генеральный директор организации Ахмет Узумджю сказал, что боевики ИГ уже могли применить это оружие в Ираке и Сирии. Группа специалистов ОЗХО обнаружила свидетельства возможного применения экстремистами иприта в этих арабских странах.