Вооруженные нападения в казахстанском Актобе: ликвидированы 13 террористов

Новые данные предоставили в МВД Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день из числа нападавших при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убито, 4 ранено, 7 находятся в розыске", - заявил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Читайте такжеВ Казахстане заявили о попытке госпереворота, назвали организатора

По его словам, сейчас принимаются все меры по установке местонахождения и задержанию остальных нападавших.

"Порядка восьми подозреваемых задержано, их причастность к нападению проверяется. Весь личный состав продолжает нести службу в усиленном режиме. Ночь прошла спокойно в Актобе. В городе и по республике обстановка находится под контролем", - добавил Садубаев.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.