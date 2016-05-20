Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

22:54, 20 мая 2016
Мир
1481 0

Белый дом в Вашингтоне оцепили после произошедшей рядом с ним стрельбы.

REUTERS

Об этом сообщает Washington Post.

В настоящее время улицы около резиденции президента заблокированы, а на крыше Белого дома находятся снайперы. 

По данным полиции, один человек был ранен в результате перестрелки около западной территории Белого дома. В настоящее время он находится в больнице в критичном состоянии. 

NBC News отмечает, что правоохранительные органы разыскивают транспортное средство, на котором мог ехать человек, который был ранен. Отмечается, что в него стреляли после нескольких команд бросить оружие.

Президент США Барак Обама не находился в этот момент в Белом доме. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter