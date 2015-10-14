Привлечение виновных преступников в катастрофе MH17 будет постоянным вызовом - глава МИД Австралии

Об этом она сказала на пресс-конференции в Бостоне после министерских консультаций между США и Австралией.

Министр напомнила, что Совет безопасности Нидерландов опубликовал доклад относительно причин сбития MH17, когда в результате катастрофы самолета 38 граждан и резидентов Австралии погибли.

Бишоп отметила, что у Совета безопасности Нидерландов не было полномочий определять виновных в сбитии самолета.

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В этой связи она отметила, что результаты расследования "исключают любой другой способ сбития этого самолета, и мы теперь знаем, что он был сбит ракетой "земля-воздух" из комплекса «Бук», хотя австралийское правительство, и на самом деле Соединенные Штаты знали об этом тогда, в июле 2014 года".

Бишоп благодаря секретарю Государственного департамента США Джону Керри за поддержку, подчеркнула, что "это будет постоянным вызовом для нас, поскольку мы стремимся привлечь виновных преступников этого отвратительного акта к ответственности".

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Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов 13 октября обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла через детонацию боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

По словам председателя Совбеза Нидерландов, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

Он констатировал, что трое членов экипажа в кабине, погибли на месте.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.