Boeing 777 был сбит "Буком" - официальное заключение следствия

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом во вторник на военно-воздушной базе Нидерландов сообщил председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра.

"Рейс МН17 потерпел катастрофу из-за детонации боевой головки снаружи самолета с левой стороны кабины пилотов. Эту головку типа 9N314M носит ракета системы «Бук»", - сказал он.

По его словам, в результате взрыва передняя часть самолета была разрушена, а самолет разломился в воздухе.

"В результате детонации передняя часть самолета разломилась, после чего и весь самолет разломился в воздухе", - детализировал Яустра.

Председатель Совета безопасности Нидерландов констатировал, что трое членов экипажа погибли на месте в кабине.

Он также отметил, что обломки упали на местность площадью 50 квадратных километров на востоке Украины.

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"Ракета была выпущена с местности размером 320 километров в восточной части Украины", - добавил он.

Председатель СБ Нидерландов подчеркнул, что важную роль сыграли обломки самолета, которые позволить реконструировать часть самолета.

"Цель реконструкции - установить как можно четче, что было причиной падения МН17. Изучение обломков указало на дальнейшие доказательства, что именно ракета была причиной падения МН17. Другие сценарии были исключены. Рейс МН17 не упал в результате попадания метеоритов. Мы исключили возможность, что самолет мог иметь технические дефекты или был взрыв на самом самолете. Также самолет не разбился в результате воздушной атаки", - подчеркнул Яустра.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

В Нидерландах параллельно также ведется отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Его результаты ожидают к концу года.