Совет безопасности Нидерландов обнародовал фильм о расследовании крушения МН17

В соответствующем видео, опубликованном на Youtube, показан момент поражения борта самолета ракетой "Бука".

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"Боеголовка взорвалась слева от кабины пилотов менее чем в метре от самолета. Три члена экипажа погибли от поражающих элементов, которыми начинена ракета. Пассажиры лайнера и другие члены экипажа тоже погибли почти мгновенно", - отмечается в фильме.

По данным Совет безопасности Нидерландов, ракета была запущена с территории площадью 320 квадратных километров.

Стоит отметить, что в очерченную территорию не попало село Зарощенское, из окрестностей которого, по версии российского "Алмаз-Антея", был сбит самолет.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

В Нидерландах параллельно также ведется отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Его результаты ожидают к концу года.



